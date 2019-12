Leo Messi guanya la Pilota d'Or

L'argentí Lionel Messi es va adjudicar anit la Pilota d'Or de 2019, el seu sisè guardó, amb el qual aconsegueix desfer l'empat a cinc que tenia amb el portuguès Cristiano Ronaldo. El jugador del Barcelona va confirmar tots els pronòstics que el situaven com a gran favorit, i es va imposar per davant del central holandès del Liverpool Virgil van Dijk, que va quedar segon, del mateix Cristiano Ronaldo, tercer, i del davanter senegalès també del Liverpool Sadio Mané.

«Fa deu anys vaig rebre la meva primer Pilota d'Or aquí a París. Tenia 22 anys i era impensable tot el que estava vivint. Deu anys després, em toca rebre el premi en un moment totalment diferent, amb la meva dona i els meus tres fills», va dir Messi després de recollir el premi. L'argentí va assegurar que és «conscient de l'edat» que té i va reconèixer que «es va acostant el moment de la retirada». «Ara sembla que el temps voli i tot passa molt ràpid. Espero seguir gaudint del futbol, dels rivals, de la meva família i de tot el que em toqui viure», va declarar.

«En tot aquest temps mai he deixat de somiar, de seguir volent créixer, de voler seguir millorant i de seguir gaudint del futbol, que és el que estimo des que tenia un o dos anys, i Déu vulgui que em quedin diversos anys més», completava. Va agrair als seus companys i va qualificar el 2019 com «un any grandiós, més enllà de guanyar o perdre».

Messi recupera així un guardó que no conqueria des del 2015, després d'haver vist com en els anys anteriors Cristiano Ronaldo, per dues vegades, i Luka Modric, el 2018, s'imposaven en aquesta llista elaborada per la revista France Football i confeccionada amb els vots de 176 periodistes de tot el món. El barcelonista es va imposar al nucli dur del Liverpool, que ha situat quatre dels seus campions d'Europa entre els deu primers classificats, però als quals els hauria pogut perjudicar precisament la dispersió de vot d'entre els seus propis jugadors. Messi confirma així el seu domini aquest 2019 després d'aconseguir també el The Best de la FIFA, tot i que el defensor holandès Van Dijk es va imposar en els premis que atorga la UEFA. Ni tan sols el desastre del Barcelona a Anfield a la tornada de les semifinals de la Lliga de Campions va evitar un nou títol individual per a l'argentí, que va celebrar el més que cantat premi amb el gol de la victòria del Barça diumenge al Wanda. Acompanyat per la seva família i per la plana major del seu club, Messi va recollir el guardó amb un gran somriure al Teatre du Chatelet a mans de l'últim guardonat, el croat del Reial Madrid Luka Modric.

De la seva banda, la versió femenina de la Pilota d'Or, que tot just viu la seva segona edició, va ser per a Megan Rapinoe. La jugadora dels Estats Units, campiona del món, succeeix així Ada Hegerberg, que tot i guanyar el triplet amb el Lió ha sigut quarta.