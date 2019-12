«Proposaré que la final de la Copa Catalunya es jugui a Olot»

Què ha aportat la campanya «Tots som un equip» als clubs de futbol territorial?

Ha tingut una molt bona resposta, i és el que els clubs de futbol amateur necessitaven. D'entrada hem augmentat els equips, i a Girona això es veu amb els quatre grups de Quarta Catalana que tenim, quan a Lleida, per exemple, només n'hi ha un. De moment ja han rebut part de la subvenció amb la bonificació de la mutualitat, que ha fet estalviar uns vint euros als jugadors. També rebran una aportació pels quilometratges, que s'abonarà al final de la primera volta, i els arbitratges es bonificaran, en funció de la categoria, en un 7 o 8%.

El futbol femení continua en expansió?

A Girona un 10% de les fitxes ja corresponen a noies. Estem creixent en les categories més baixes, benjamí i aleví, i això és l'important, perquè donarà continuïtat a aquestes nenes. És millor créixer per baix que fer-ho a partir de juvenil, per exemple.

Quines expectatives té Catalunya a la Copa de les Regions UEFA?

Com a responsable de l'àrea esportiva, hi he treballat de prop. Aquest cap de setmana no hi ha lliga de Tercera Divisió perquè la selecció amateur viatja a Extremadura, on s'enfrontarà a aquesta comunitat i a l'Aragó en la primera fase del Campionat d'Espanya de Regions UEFA. Qui guanyi anirà a la final espanyola, i d'allà en sortirà la selecció que competirà a Europa a la Copa de les Regions UEFA l'any que ve. De moment aquesta és l'única manera de veure competir la selecció catalana en l'àmbit oficial. El 2013 Catalunya va perdre contra Vèneto aquest títol a la tanda de penals.

Quan tornarà a jugar la selecció catalana absoluta?

Busquem un dia al març, com l'any passat, aprofitant l'aturada per seleccions, per repetir el fet de jugar en una data oficial FIFA. Estem estudiant el rival i l'escenari possiblement sigui Lleida després de la bona experiència de l'any passat a Montilivi en el duel contra Veneçuela.

El futbol gironí ha perdut pistonada amb el descens del Girona a Segona?

El descens del Girona, si el mirem com un fet particular, va ser una mala passada, però el cert és que el futbol gironí en general té estabilitat i bona salut. El Girona és un dels clubs punters de Segona, a Segona B l'Olot i el Llagostera ho estan fent bé i miren més cap amunt que cap avall, a Tercera hi ha tres representants i a Primera Catalana hi ha més gironins que mai. A la província de Girona es juguen 550 partits a la setmana i tenim més de 16.000 fitxes, només superats per Barcelona.

Li agrada el nou format de la Copa del Rei?

És atractiu. No sé si per als clubs de Primera i Segona, però segur que sí per als de Segona B i Tercera que s'han classificat, perquè si passen aquesta primera ronda els serà més senzill que els toqui un rival de Primera o Segona. A més també és important en el terreny econòmic, perquè hi ha premis interessants, com ara 35.000 euros per als qui juguin a casa aquesta primera eliminatòria i 45.000 per als qui ho facin a fora.

El Llagostera és finalista de la Copa Catalunya. Es podria jugar el títol a casa?

A Llagostera no ho crec. Jo proposaré a la junta que la final es jugui a Olot, hem d'acabar de trobar una data, perquè el Llagostera juga la Copa del Rei i haurem de veure quan és millor disputar el partit contra l'Hospitalet en què hi haurà el títol en joc. Haig de dir que el Llagostera ha jugat totes les eliminatòries amb moltes ganes i la voluntat clara d'arribar a la final. Vaig parlar-ne amb la presidenta, Isabel Tarragó, i em va confirmar que estaven molt orgullosos de ser finalistes.

El Girona podrà defensar el títol de la Supercopa?

No, no podrà defensar el títol perquè amb el descens no tindrà opció. La normativa diu que la juguen els dos equips més ben classificats de Primera i, per tant, aquesta temporada s'enfrontaran el Barça i l'Espanyol. Serà complicat trobar una data perquè els dos estan molt centrats en els seus objectius a la Lliga i a més tots dos han passat ronda a Europa, a la Champions i a la Europa League. Intentarem que la final es jugui entre febrer i març, possiblement a Tarragona. I el Girona aquest any no podrà jugar la Supercopa ni tampoc la Copa Catalunya, perquè el curs passat estava a Primera Divisió. Haurem de modificar la normativa perquè si un club descendeix, pugui passar a la Copa Catalunya.

Han aconseguit erradicar la violència dels camps de futbol?

A Girona, per sort, hi ha pocs problemes. Fa una setmana es va suspendre un Celrà-Calonge per una picabaralla, però va ser un cas puntual. Fem molta campanya fent anar àrbitres als clubs a fer xerrades. A Barcelonia sí que hi ha hagut més conflictivitat, i també a Lleida. Serem encara més durs aplicant la banda alta de les sancions per acabar amb aquesta xacra.

Tornaran a fer la Gala del Futbol gironí?

Ens agradaria fer-la, potser amb un format diferent del de la primera edició, ara estem valorant si és viable i trobem patrocinadors.