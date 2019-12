Els rebots són per als més alts?

«Vols saber la meva tècnica per agafar rebots? Ves i agafa la maleïda pilota». Així responia Charles Barkley quan se li preguntava com s'ho feia, amb menys de dos metres i alguns quilos de més, per ser un dels millors rebotejadors de l'NBA en les seves setze temporades com a professional d'un dels integrants de l'històric Dream Team nord-americà dels Jocs Olímpics de Barcelona. Amb el seu 1,98 d'alçada, Barkley és l'exemple més mitificat dels pivots «baixets» que capturen tants o més rebots que els grans «cinc» de més de 2,10 d'alçada. Els Hakeem Olajuwon, David Robinson o Patrick Ewing de l'època de Barkley o, avui dia, pivots grans com el madridista Edy Tavares, que imposa els seus 222 centímetres a l'ACB i a l'Eurolliga, o el francès Rudy Gobert, que fa servir els seus 2,16 d'alçada per agafar 14 rebots per partit amb Utah Jazz i ser un dels millors defensors de l'NBA. Com en el cas de Barkley, o d'un altre mite com Dennis Rodman que superava per pocs els dos metres, sempre hi ha excepcions en el domini dels «alts» en la lluita pels rebots. I dos juguen a Fontajau. Antonio Hester i Gerard Sevillano agafen respectivament 9 i 7,2 rebots per partit jugant amb el Bàsquet Girona a LEB Plata sense que cap dels dos arribi als dos metres: el pivot de Miami mesura 1,98 i l'aler de Badalona, 1,96.

«No sabria explicar el motiu, perquè mai he estat un jugador que diguis "quin animal físic" ni que ara estigui més capficat a agafar molts rebots. Simplement venen a mi. Tinc la sort que els intueixo, que em sé col·locar bé...», explicava en una entrevista amb aquest diari Gerard Sevillano sobre la seva mitjana de rebots jugant, sobretot, d'aler en una categoria molt física com LEB Plata, amb molts estrangers amb un bàsquet més atlètic que talentós. Així, un cop superades les primeress dotze jornades de lliga, el jugador que més rebots captura de LEB Plata és Antonio Hester, aquest sí un prodigi físic, que amb el seu 1,98 d'alçada ha agafat 108 rebots: 9 per partit. Abans d'arribar a Girona, Hester havia estat fent grans números en lligues europees poc conegudes, Islàndia i Suïssa, però abans de debutar ja tenia clar que a Fontajau també hi destacaria. «Soc un jugador que proposa, que vol tenir incidència en el joc tant en atac com en defensa. Tinc molta energia i m'agrada arribar a tot arreu», explicava Hester, que, de moment, a banda de liderar la taula de rebots de LEB Plata, també és el segon jugador més valorat de la categoria (19,2 per darrere de l'anotador de l'Albacete Eddy Polanco) gràcies als seus 14 punts, 9 rebots i més de 4 faltes rebudes per partit.

Amb 108 rebots, 9 per partit, Antonio Hester és el màxim rebotejador de LEB Plata, mentre que Sevillano n'ha agafat 12 menys (86 i 7,2 de mitjana). Entremig dels dos només hi ha el jove pivot de 18 anys del Gran Canària Khalifa Diop, aquest sí per sobre dels 2,10, que ha agafat 90 rebots aquesta temporada, quatre més que Sevillano; mentre que dos pivots més d'origen africà Thik Bol (Benicarló) i Mouhamdou Diop (Hospitalet) tenen mitjanes més altes que els 7,2 rebots de Sevillano, tot i haver-ne agafat menys en total, perquè han jugat menys partits.

Això sí, tant en rebots totals com en mitjana, Antonio Hester és el líder en rebots de la conferència Est de LEB Plata amb el seu 1,98 d'alçada que contrasta amb el físic dels pivots que dominen la mateixa classificació en competicions com l'ACB, l'Eurolliga o l'NBA.

En la màxima lliga estatal, el pivot bosnià del Joventut Alen Omic lidera la taula de rebots amb 8,8 rebots per davant del txec del Bilbao Ondrej Balbin, amb 8,1. El pivot dels badalonins mesura 2,16 i el dels bascos, 2,17. A l'Eurolliga, tres quarts del mateix, amb 2,13, el serbi de l'Olympiacos Nikola Milutinov és el màxim rebotejador amb 9,8 de mitjana, seguit del nigerià de l'Asvel Lió Tonye Jekiri, que amb els seus 2,11 agafa 9,4 rebots per partit. Finalment, a l'NBA els dos màxims rebotejadors són Andre Drummond (Detroit Pistons), amb uns espectaculars 17,1 rebots per partit, i el pivot dels Houston Rockets Clint Capela, amb 14,7. Segons la lliga nord-americana, Drummond i Capela mesuren el mateix: 6-10 peus que, passats a centímetres, serien uns 2,08 d'alçada.