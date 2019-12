Un campió d'Europa aprenent lliçons a Peralada

De Bojan Krkic se n'ha sentit a parlar des de fa més d'una dècada, quan tot just era un adolescent i ja batia rècords al Barça. Amb 29 anys, el seu currículum és dels que fan patxoca, amb un munt d'equips de renom i experiències a un grapat de lligues de primer nivell continental. Se li suma un matiner aterratge a la selecció nacional. El present l'ubica a la creixent lliga dels Estats, la Major League Soccer, on ha defensat els colors de l'Impact de Montreal. Té pensat viure-hi un segon capítol i, mentre espera l'inici de la competició, aprofita el temps per posar en forma el cos i la ment. Treballa el to físic, alhora que continua aprenent conceptes per seguir millorant. Una de les cites que té apuntades a l'agenda és pujar de tant en tant a Peralada per exercitar-se al Municipal. Aparca per un moment tots els seus èxits individuals i col·lectius, comptant-hi les dues Lligues de Campions que ha guanyat com a blaugrana, a banda d'altres títols, i es converteix en un jugador més de la plantilla que dirigeix Albert Carbó a la Tercera Divisió.

En un primer moment xoca veure Bojan Krkic entrenant a Peralada. Sorprèn que algú amb la seva trajectòria s'exerciti en un club que navega unes categories per sota del que està acostumat a jugar-hi. Hi té molt a veure l'empresa Regenera de Banyoles i també la figura d'Antonio Rodríguez, Rodri. Qui va ser segon de Raül Agné a Montilivi, i també tècnic de l'Olot, Nàstic i Extremadura, aprofita el seu temps mentre espera una nova banqueta tot aportant els seus coneixements. Regenera té clíniques de salut que es dediquen a la nutrició, fisioteràpia, psicologia... També han decidit treballar amb futbolistes d'elit de primer nivell. És aquí on entra la figura de Rodri. «Bojan se'n va assabentar per Ibai Gómez, a qui també entreno. Tots dos van estar aquí uns dies a l'estiu i l'experiència va ser molt positiva, per la qual cosa vam decidir continuar. Aprofitant que ara s'ha d'estar dos mesos aturat perquè no hi ha competició als Estats Units, ha decidit treballar pel seu compte per tornar a un molt bon nivell. Li vam fer una proposta d'unes tasques específiques, d'una banda, i de l'altra entrenar amb un equip fins al gener. Li va semblar una bona idea», explica Rodri, qui va posar-se en contacte amb Nitus Santos i Albert Carbó, amb els quals manté una bona relació. Va considerar que Peralada era el destí idoni. «Té jugadors de cert nivell, amb un futbol molt bo en el camp interpretatiu. Vaig creure que li podia anar molt bé. No és un equip de Tercera qualsevol que simplement s'entrena amb tasques sense sentit, sinó una altra cosa». Bojan ja ha provat l'experiència un parell de vegades i ha barrejat els exercicis individuals amb els col·lectius.

«Ell està molt content. És un més. El primer dia, només acabar, ja va agrair el tracte i la predisposició al club. Es va integrar ràpid. És bona gent i sabia que encaixaria», afegeix Rodri, abans de subratllar que «a mesura que els futbolistes tenen més nivell, més humils, sensats i predisposats a treballar són. A vegades és més senzill treballar amb aquest tipus de jugadors que no pas amb els d'altres categories, perquè entenen que aquesta és la seva professió, comprenen millor el joc, veuen que aquest treball els pot ajudar i ho accepten tot amb més facilitat». Confessa que treballar colze a colze amb el de Linyola «també m'ha ajudat a créixer», i veu molt de futur a aquest tipus d'entrenaments més invidualitzats. «Regenera aposta per una via novedosa. Sempre he vist que els jugadors tenen el seu preparador físic de confiança o també un assessorament nutricional personalitzat. Però no pas això. En Bojan està content i tant ell com la resta de futbolistes amb els quals treballem ens transmeten que els estem donant un suport molt important, els ajudem».



Un més al grup

Hi ha pujat poc, però els cops que s'ha vestit amb la roba del Peralada per exercitar-se al Municipal ho ha fet com si es tractés d'un membre més de la plantilla. «És un futbolista més. Es nota el plus de nivell i per això està on està, però s'ha adaptat molt ràpidament al grup i nosaltres l'intentem ajudar en tot allò que podem», apunta Albert Carbó, el jove tècnic del conjunt empordanès. «La plantilla està encantadíssima amb ell. Li donen tot el suport possible i també l'ajuden. És il·lusionant que un jugador del seu nivell pugui treballar amb nosaltres», completa. Sempre que és possible, Bojan es deixa caure per Peralada un cop per setmana. La intenció és que així sigui durant aquest mes de desembre fins que al gener s'incorpori a la disciplina del seu actual equip, a l'espera d'una nova temporada en la qual intentarà que totes aquestes lliçons que ara rep de Rodri i companyia li serveixin.