L'Espanyol tindrà 10 milions d'euros per gastar al gener

L'Espanyol disposa de deu milions d'euros per realitzar possibles fitxatges en el mercat d'hivern, segons va informar ahir el vicepresident de l'entitat catalana, Carlos García Pont. El directiu, de totes maneres, va matisar en declaracions a Radio Marca que aquesta xifra «depèn del límit salarial fixat per La Lliga». «El nombre de reforços i les posicions ja és una qüestió de la direcció esportiva», va apuntar.

Va explicar igualment que va parlar amb el president, Chen Yansheng, després del partit contra l'Osasuna. «El vaig veure ocupat. En una situació així hem de tenir el cor calent, però també el cap fred per veure què hem d'arreglar», va comentar. Yansheng, tal com va comentar el directiu, assumeix que fer un esforç en el mercat d'hivern pot ser un moviment sensat: «La seva resposta és que és millor gastar diners per mantenir-se que no per pujar de categoria».

En aquest sentit, García Pont va explicar que en opinió del cos tècnic «hi ha jugadors per sota del seu nivell i que han d'elevar el seu rendiment». El vicepresident va insistir que la confiança en la direcció esportiva «és total». Qüestionat sobre l'actual entrenador, Pablo Machín, va negar en tot moment que s'estigui valorant l'arribada d'un nou responsable de la banqueta, per la qual cosa la confiança en el sorià és absoluta.

D'altra banda, el director general corporatiu, Roger Guasch, va aprofitar un dinar amb els mitjans de comunicació celebrat a l'RCDE Stadium per explicar que el límit salarial del club ha pujat 12 milions d'euros, de manera que creix de 68 a 80 milions. El motiu d'aquesta pujada és la quantitat ingressada per la fase de grups de la Lliga Europa. «Amb els ingressos de la fase de grups i aproximadament nets parlaríem de 12 milions, un cop retirades les primes per aquesta competició», va comentar.