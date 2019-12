En directe: Famila Schio - Uni Girona

Al nord d'Itàlia, a mig camí entre Venècia i Verona, Schio és una ciutat d'encara no 40.000 habitants que s'ha convertit en un clàssic del bàsquet femení italià i europeu. L'ara base de l'Spar Citylift Girona Núria Martínez va jugar dues temporades amb un Famila Schio que ha guanyat sis de les últimes set lligues a Itàlia, totes les Copes des del 2013 i ha competit a bon nivell a Europa alternant l'Eurolliga amb una Eurocup on s'ha emportat tres cops el títol. Un club i una ciutat de bàsquet on avui, a partir de dos quarts de nou, l'Spar Citylift Girona intentarà aconseguir la primera victòria de la seva història com a visitant en l'Eurolliga contra un equip on, entrenat per l'exseleccionador francès Pierre Vincent, destaquen entre d'altres l'anotadora nord-americana Diamond De Shields, l'aler pivot Jillian Harmon i, sobretot, la compatriota de Vincent Sandrine Gruda.