L'Uni continua sense guanyar lluny de Fontajau en l'Eurolliga

A fora no hi ha manera. L'Spar Citylift Girona s'ha quedat a les portes de la seva primera victòria com a visitant en l'Eurolliga després de només perdre de tres punts a la pista de l'Schio (58-55) i fallant dos triples en els dos darrers atacs, Mendy i Araújo, que haurien portat el partit a la pròrroga.

Les gironines han fet un bon partit, arribant a guanyar per 11 punts en el segon quart (19-30), però un experimentat Schio amb l'eslovena Eva Lisec (18 punts) assumint el protagonisme en el joc interior que no ha pogut tenir la veterana Sandrine Gruda (9 punts amb 3/10 en tirs de camp), ha sabut donar la volta al marcador per arribar en el tram final per davant: 54-49 després d'un 2+1 de la nord-americana Diamon DeShields. El retorn de Laia Palau a la pista ha tornat a igualar el marcador, 56-55 a dos minuts per acabar, però en un joc de nervis i errades només la base local Francesca Dotto ha estat capaç de tornar a anotar. Amb 58-55, Mendy ha fallat un triple per empatar a manca de només 15 segons, però després de la ràpida falta gironina Cinilli no ha pogut cap dels dos tirs lliures regalant a l'Uni un darrer atac per empatar. I Araújo ha tornat a fallar el triple.