Girona ja prepara la Sant Silvestre

El darrer dia del 2018, el palafrugellenc Annas Mahboub i la banyolina Marina Guerrero varen guanyar la Sant Silvestre de Girona, que va reunir prop de dos milers de corredors, una xifra que el consistori gironí s'ha marcat com a límit de participants de cara a l'edició d'aquest 2019, que ja ha obert el període d'inscripcions tant de la quinzena edició de cursa de cinc quilòmetres com de la desena de la Mini Sant Silvetre que té el seu límit en les 300 inscripcions.

El pas pel Barril Vell tornarà ser el principal atractiu d'una prova que sol reunir un nombrós grup de persones i que continuarà situant el pavelló de Fontajau com a punt d'arribada i de sortida. La cursa de 5 quilòmetres començarà a les sis de la tarda, mentre que les tres sortides de les diferents distàncies de la Mini Silvestre seran una hora abans: 110 metres pels nascuts els anys 2014 i 2015; 600 metres pels nascuts els anys 2011, 2012 i 2013; i 1.200 metres els nens i nenes dels anys 2008, 2009 i 2019. Les inscripcions es podran fer per internet fins al dissabte 29 de desembre a la mitja nit, tot i que es tancaran abans si s'arriben a les 2.000 inscripcions a la cursa d'adults o les 300 inscripcions a la Mini Sant Silvestre. Del dorsal 1 al 400, el preu de la inscripció és de 9 euros; del 401 al 600 és de 10 euros, i del 601 al 2.000, de 12 euros. La inscripció a la Mini Sant Silvestre té un cost de 2 euros.

En la presentació a l'Ajuntament de Girona, Marina Guerrero va confirmar que intentaria repetir la victòria que va aconseguir l'any passat per davant de Sara Loeh i Irene Batlle; mentre que no està confirmada la presència d'Annas Mahboub que va guanyar tant l'any passat com en les tres edicions anteriors encadenants quatre victòries consecutives. Ara fa un any, Mahboub va guanyar per davant del també palafrugellenc Santi Catrofe i de Jochen Uhrig.