El Sarrià visita avui la pista de l'Alcobendas

El Sarrià intentarà avui aconseguir el que no ha pogut fer des del passat 10 d'octubre: guanyar fora de casa. Aquell dia l'equip de Salva Puig va emportar-se la victòria de la pista de l'actual segon classificat, Villa de Aranda, i des de llavors totes les seves victòries han arribat a casa, on no ha perdut. Els sarrianencs visiten un Alcobendas (19.00) que té just només un punt menys que ells a la classificació.