Alsina recupera Crespo per visitar La Nucia i seguir mirant cap amunt

Tres competicions són moltes. Disputar-les comporta desgast físic i mental i haver de jugar, a vegades, tres partits en set dies. El Llagostera pot presumir de fer-ho, tot i això no s'aprecien espurnes de cansament en el joc llagosterenc. Tot el contrari, com més enfrontaments carrega l'equip gironí, millor li van les coses.

El Llagostera visita avui el camp de La Nucia amb el propòsit de seguir encadenant jornades sense perdre. Una fita que l'han acoseguida gràcies tant al treball ofensiu –creen oportunitats de gol amb més facilitat– com defensiu, ja que l'estructura dels jugadors de darrere concedeix menys ocasions als rivals. «Intentem competir al màxim nivell i que el jugador que surt al camp doni el 120 per cent. Si aconseguim això serem capaços de disputar els enfrontaments contra qualsevol equip», descriu el tècnic maresmenc.

Ara mateix l'equip entrenat per Oriol Alsina porta tres partits sense conèixer la derrota havent sumat una victòria (1-0) contra el Lleida i dos empats amb el Castelló (0-0) i amb el València-Mestalla (1-1). Per assolir-ne un quart, els blaugranes hauran d'arrencar un empat o una victòria d'un camp molt complicat com és el del municipi valencià. No obstant això, ambdós conjunts tenen els mateixos punts (23) i els separa només una posició a la classificació.

La Nucia, que s'estrena aquesta temporada a Segona B, arriba a la cita sense acumular cap desfeta a casa a la Lliga. «És un equip molt complicat. Tenen jugadors amb molta experiència que han disputat partits a categories molt altes. Sens dubte són un equip molt competitiu», valora Alsina. Per aquest enfrontament l'entrenador maresmenc podrà comptar amb Crespo, que portava lesionat moltes jornades. En canvi, seguirà sense poder disposar d'Éric i de David Bigas.