El Citylift GEiEG Uni es fa fort a casa amb un gran partit en l'àmbit col·lectiu

El Citylift GEiEG Uni continua fent-se fort com a local, on ha guanyat quatre dels cinc partits. Ahir va ser davant el Granada (45-36) en un duel on l'equip entrenat per Joan Pau Torralba va anar sempre per davant en el marcador a partir del segon minut del segon període (11-10).

El primer quart va ser molt igualat i cap dels dos equips va aconseguir marxar en el marcador. Només les visitants, amb el 2-7 semblava que posarien les coses difícils a les gironines, però les locals no es van deixar intimidar i van aconseguir empatar el partit a 7 en acabar el primer període.

Laia Moya, que va acabar amb 15 punts i 8 rebots, va ser l'encarregada d'anotar els sis primers punts del seu equip en el segon quart, per poder capgirar el marcador advers de 7-9. A partir del 13-10, les gironines van tenir un partit més còmode, incrementat l'avantatge per ja guanyar de vuit punts en arribar al descans (22-14). En la represa les locals no es van arronsar i no van tenir gaire problemes per aconseguir la victòria. De fet, les de Torralba no es van espantar molt en la segona meitat, i és que les andaluses com a molt van arribar a estar a sis punts just començar el tercer període (22-16).

Quan faltaven 10 minuts, les gironines dominaven per nou punts (32-23) i, tot i que va van tenir un màxim avantatge de dotze (45-33), el triple final visitant posava el 45-36 definitiu, en un duel marcat per la baixa anotació.