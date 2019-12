El físic del Clarinos posa a prova l'Spar Citylift Girona

Setmana de molts quilòmetres per l'Spar Citylift Girona. Dijous, les gironines van disputar el partit d'Eurolliga a Schio, Itàlia, on van tenir la primera victòria lluny de casa a l'Eurolliga a tocar, però finalment van acabar caient per tres punts (58-55). Avui, les d'Èric Surís (12 h) s'enfrontaran al Clarinos Ciudad de La Laguna de Tenerife, un equip molt físic i que aquesta temporada debuta a la Lliga Femenina.

D'aquesta manera, les de Fontajau han de passar pàgina ràpid de la derrota de dijous per centrar-se altre cop en la Lliga, on continuen invictes com a visitants. El segon tècnic, David Muñoz, va afirmar que «la derrota a Schio va fer mal perquè vam tenir el triomf a tocar», però també va dir que un cop acabat el partit les jugadores ja «tenien en ment el partit de Clarinos, que és una de les sortides més complicades de la Lliga». I és que viatjar a les Canàries «implica una càrrega mental i física».

No val a badar, doncs, per les jugadores entrenades per Èric Surís, ja que el Ciudad de La Laguna, tot i estrenar-se aquest any a la màxima competició, són cinquenes amb un balanç de 7 victòries i 3 derrotes, i han estat capaces de guanyar a la pista del Gernika.

El conjunt entrenat per Claudio García Morales destaca pel seu potencial físic i Muñoz ja va avisar que una de les claus del partit serà «aturar aquesta capacitat física defensant totes juntes i castigant portant un ritme alt de partit». «Si permets que et puguin jugar posant un nivell físic molt alt, seran molt difícils de parar», concloïa.

En la plantilla del Clarinos destaquen jugadores experimentades com la base croata Iva Brkic, o la jugadora interior Lyndra Weaver. A més, tenen a les seves files, l'ex-Avenida Dandra Moss. Però la que cal tenir més en compte és Michelle Atkinson, que porta una mitjana de 21 punts per partit i fa molt mal dins la pista.