El Girona capgira el gol inicial del Taradell i es classifica per la Copa del Rei

El Garatge Plana Girona va aconseguir un nou triomf en derrotar a casa el Taradell (4-2) que li permet classificar-se per la Copa del Rei. Però no va ser un partit plàcid pels jugadors entrenats per Ramon Benito, que van haver de capgirar el gol inicial visitant.

I és que en el quart d'hora de partit, Casadevall va avançar els osonencs. Tot i així, els locals van marxar al descans amb avantatge en el marcador perquè en poc més d'un minut, en el 21 i en el 22, Palacin primer i Mangas després van posar el 2-1 al marcador.

Palacin també era l'autor del 3-1 als 11 minuts de la represa, una diana que donava tranquil·litat als de Benito que, malagrat els dos gols de marge, van voler ampliar la diferència. Pujol, a 12 minuts per al final, feia el 4-1 que sentenciva el matx tot i el 4-2 dels visitants quan faltaven 3 minuts per al final.