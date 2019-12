El Girona en fa prou amb onze minuts de recital

A un minut pel final del tercer quart, el Girona i La Roda empataven a 55 un partit igualadíssim, on els locals no trobaven la manera de desempellegar-se del rival, la seva defensa en zona, i alers-pivots físics i mòbils com Elechi. Onze minuts després, la situació era radicalment diferent: la victòria es quedava a Fontajau després d'un recital impressionant que, gràcies a un parcial de 39-6 en aquest període, va impulsar l'equip d'Àlex Formento per consolidar-lo una setmana més com a líder en solitari de la conferència est de la LEB Plata. Trenta-tres punts de diferència aconseguits a partir d'un millor ajustament de la defensa i, sobretot, un encert exterior brutal amb 15/32 triples, que va liderar Víctor Moreno, autor de 19 punts. Hester (16), Dijkstra (15) i el debutant Graham (13) el van secundar.

El partit va arribar al descans igualat (40-40) i en el tercer quart el Girona s'havia arribat a veure sis punts per sota. Per això va celebrar amb joia el bàsquet de Hester que situava el 53-52, que permetia als locals veure's per davant. La Roda va resistir fins al 55-55. Quedava un minut per acabar el parcial i arrencava un altre partit. Amb només un equip sobre la pista. D'entrada, una esmaixada de Mor Niang i quatre punts seguits de Moreno permetien als locals començar el parcial definitiu amb el màxim avantatge en tot el partit: 61-55.

La Roda, a partir d'aleshores, només va fer 6 punts. I el Girona, gràcies a la seva bona defensa, va poder fer el bàsquet que més li agrada, corrent al contraatac i amb un encert espectacular des de la distància. Moreno va estar especialment fi en aquest aspecte, amb 5/8 en tirs de tres. Els visitants van abaixar els braços amb sorprenent facilitat. Ja no trobaven Anthony Elechi, que va anotar els seus 17 punts íntegrament a la primera part, i en atac s'estavellaven una vegada rere l'altra amb l'agressivitat que imposava el conjunt local o eren víctimes del seu desencert en el tir (només van anotar tres triples en tot el partit).

Fontajau, ahir amb una de les millors entrades de la temporada (1.200 espectadors) va descobrir la bona mà del debutant Graham i va gaudir d'un final de videoteca.