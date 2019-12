L'Espanyol tampoc se'n surt al Bernabéu i agreuja la seva crisi de resultats

L'abisme de distància en l'estat anímic dels dos equips es va notar des del xiulet inicial. El Madrid es va fer amo de la pilota davant d'un Espanyol que no podia pressionar en bloc i va defensar amb els onze futbolistes en camp propi. Un plantejament davant el qual els de Zidane van respondre llançant des de fora i amb un Vinicius que no va deixar d'encarar.

El brasiler es va agafar el partit com una revàlida, tot i que el seu excés d'ímpetu va estar a punt de passar-li factura perquè després d'haver estat sancionat amb una groga al minut 17 hauria pogut veure la segona en el minut 40 per una entrada sobre David López, tot i que el col·legiat Jaime Latre no el va amonestar en considerar que l'acció era fruit d'una relliscada. El partit era per als joves i Valverde i Rodrygo es van encarregar de posar a prova Diego López. Després d'un servei de córner provocat per un tret de l'uruguaià el Madrid va aconseguir inaugurar el marcador, en una acció de Varane. Així es va arribar al descans que va servir per activar l'Espanyol. Només reprendre el partit, Calleri ja es fregava les mans en un mà a mà, però Casemiro va arribar des del darrere per prendre-li la pilota. Benzema va aparèixer a 11 minuts del final per culminar una gran conducció de Valverde, condemnant l'Espanyol. El Madrid va acabar amb 10 per l'expulsió de Mendy.