L'Spar Citylift Girona s'imposa en la difícil sortida a Tenerife (61-79)

L'Spar Citylift Girona ha aconseguit una victòria a la complicada pista del Ciudad de La Laguna de Tenerife (61-79), on fins ara només hi havia guanyat el Perfumerías Avenida. D'aquesta manera les gironines es mantenen líders en solitari de la Lliga Femenina Endesa.

Ha sigut un partit on l'Uni semblava tenir el control des de l'inici (13-20) al primer quart, però un parcial de 8-0 posava per davant, per primera i única vegada, les locals (21-20). Un 0-7 visitant tornava a posar l'equip de Surís per davant (21-27) i encarrilava la victòria abans del descans, quan el marcador ja mostrava un 30-43 força concloent. Mendi i Coulibaly eren ja aleshores les peces més determinants.

En l'inici del tercer quart hi ha hagut una mínima reacció de l'equip canari (39-45) però aleshores ha aparegut el geni de Sykes, autora de 20 punts. Un parcial de 15-24 al darrer quart ha acabat de dictar sentència davant la superioritat de l'equip gironí, que ha tancat el partit guanyant per 61-79.