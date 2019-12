El Salt Gimnàstic Club acaba quart en la primera jornada de la Lliga

Bones sensacions pel Salt Gimnàstic Club en la primera jornada de la Lliga Iberdrola de gimnàstica artística que es va celebrar ahir al seu pavelló. Les gimnastes entrenades per Montse Hugas van acabar en quarta posició, a només quatre dècimes de les terceres, La Salle de Gràcia. De fet, les saltenques van tancar la competició en tercera posició, però les barcelonines van reclamar i els jutges, finalment, els van concedir més punts per acabar terceres.

El Salt Gimnàstic Club afrontava la jornada amb dos inconvenients. El primer, que no podien comptar amb la seva millor gimnasta, Laura Bechdejú, que està lesionada. I el segon, que Marina González, que tot apunta que estarà als Jocs Olímpics de Tokio del pròxim any, va comentre algunes errades. «Treballa més per Tokio i ha vingut per donar un cop de mà», explicava la directora tècnica. Les altres integrants de l'equip van ser Sara Coll, Bonnie Godino, Gina Bou, Jana Guardiola i les encara Júnior Laia Masferrer i Berta Àlvarez

Així, la quarta plaça del Salt Gimnàstic Club es va donar per bona. L'Egiba de Manresa va ser l'equip va dominar la prova, seguit del Xelska de Mallorca, i La Salle de Gràcia de Barcelona. L'any passat les de Salt van acabar cinquenes de la general i van accedir a la fase final, on van aconseguir ser vencedores. Aquest any, l'objectiu és tornar a la fase final.



L'equip B, 5è a Segona

L'equip B del Salt Gimnàstic Club que competeix en la Segona Divisió de la Lliga Iberdrola va acabar en cinquena posició, l'última que dona dret als punts. «Tenim el hàndicap que competim amb gent jove i poc experimentada», destacava Hugas. I és que les gimnastes del filial són nascudes entre 2005 i 2009 i el seu objectiu és mantenir la categoria. De moment, acaben la primera jornada en la cinquena posició, l'últim lloc que dona el dret a mantenir la categoria. La segona jornada de la Lliga Iberdrola tindrà lloc el pròxim 7 i 8 de febrer a Sevilla. Dos mesos per «poder millorar i seguir creixent», afirmava Hugas.