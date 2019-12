El Barça recupera els seus laterals Semedo i Jordi Alba

Els laterals Jordi Alba i Nelson Semedo, que fa diverses setmanes que està de baixa per dues lesions musculars, van començar a exercitar-se ahir amb l'equip, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Després de golejar el Mallorca al Camp Nou (5-2), la plantilla del Barcelona va tornar ahir als entrenaments, amb el proper compromís a la Lliga de Campions contra l'Inter de Milà a l'horitzó.

La sessió, que va comptar amb els jugadors disponibles del primer equip, va ser de recuperació per als futbolistes que van participar en el partit contra el conjunt mallorquí i més intensa per a la resta. També es van exercitar Ronald Araujo i Carles Pérez, del Barça B.

El proper entrenament dels blaugranes serà avui, a les 12.00 hores, en l'última sessió abans de volar a Milà a la tarda, per afrontar l'últim partit de la fase de grups de la Champions, on el Barça no s'hi juga res en estar matemàticament classificat, com a primer, per als vuitens de final. L'holandès Björn Kuipers serà l'encarregat d'arbitrar demà el partit de l'última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions entre l'Inter de Milà i el FC Barcelona a l'estadi Giuseppe Meazza (21.00 hores), mentre que el francès Clément Turpin farà el mateix en el duel entre l'Ajax i el València al Johan Cruyff Arena (21.00).



Les últimes places per a vuitens

Quinze equips, encara amb possibilitats, liciten en l'última jornada de la fase de grups que es completarà entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, per les vuit places vacants que definiran el cartell dels vuitens de final de la Lliga de Campions.

Vuit conjunts ja van assegurar, amb antelació, la classificació per a les eliminatòries: El Barcelona, el Bayern Munic, el Juventus, el Manchester City i el París Saint Germain com a primers del seu respectiu grup, al costat del Leipzig, el Reial Madrid i el Tottenham, que tenen el bitllet garantit però com a segons.

A una de les vuit places vacants hi aspiren quinze equips. Entre ells el vigent campió, el Liverpool o l'Atlètic Madrid, València, Inter, el Chelsea, l'Ajax d'Amsterdam, juntament amb el Red Bull Salzburg, Nàpols, Borussia Dortmund, Zenit de Sant Petersburg, l'Olympique de Lió, Xakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta i Bayer Leverkusen,

No obstant això, no tenen opció de quedar entre els dos primers el Benfica, el Club Bruges, Estrella Roja, Galatasaray o Olympiacos, que licitaran per ser tercers per passar a disputar la Lliga Europa, ni el Genk, Lokomotiv de Moscou, Lilla i Slavia de Praga, que seran quarts en qualsevol cas.