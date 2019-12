Cara per al Llagostera i creu per a l'Olot en els últims derbis jugats al Municipal

Dissabte a la tarda Llagostera i Olot reviuran un derbi gironí de Segona B farcit d'al·licients. Malgrat l'última i inesperada derrota dels garrotxins contra l'Oriola a casa (0-1), les bones trajectòries d'ambdós equips, estabilitzats a la zona tranquil·la de la classificació fan preveure un bon espectacle al Municipal llagosterenc. D'una banda, els d'Oriol Alsina arriben a la cita invictes les quatre darreres jornades (una victòria i tres empats); de l'altra, l'Olot visitarà el Gironès després de veure escapçada una ratxa de nou jornades consecutives sense perdre (3 victòries i sis empats).

El Municipal és un escenari on el Llagostera es torna a trobar d'allò més còmode. Lluny dels disgustos d'ara fa dues temporades en què els mals resultats van desembocar amb el descens a Tercera, els llagosterencs han recuperat aquella fiabilitat com a locals en un escenari que, per contra, per a l'Olot és de record gens agradable. Dos cops ha visitat el feu del Llagostera l'Olot a Segona B i tots dos han acabat amb derrotes doloroses. El darrer derbi entre gironins i garrotxins va ser el curs 17-18, el del descens del blaugranes. Tanmateix, en el partit jugat a Llagostera, l'Olot va perdre-hi després que Pablo Sánchez i Maynau remuntessin el gol de Bigas (2-1). L'altre precedent cal buscar-lo fa poc més de sis anys. Era el curs 2013-14. L'Olot acabava de pujar a Segona B i el Llagostera començava a posar la directa cap a Segona A. El resultat va ser una golejada clara dels homes d'Alsina cap als d'Edu Vílchez (5-0), amb un trio de gols de Sellarès, un de Pitu i un altre de Gila.

Més enrere en el temps cal anar per trobar el següent precedent. Era la temporada 2005-06 i els dos equips competien a Primera Regional. El resultat va ser un 0-0 en la primera jornada de Lliga. El Llagostera va ascendir a Preferent aquell curs i iniciant així la meteòrica eclosió al futbol professional.