El Puigcerdà s'apunta una victòria de gran valor a Jaca (5-6)

El Puigcerdà es va apuntar tres punts importants a la pista del Jaca (5-6) que els acosten a l'objectiu de classificar-se pels play-off. L'equip ceretà no només va sumar 3 punts en pista rival sinó que va allunyar-se de la darrera posició, que no permet accedir a la segona fase. Tot i no portar el pes del partit el Puigcerdà va dominar en el marcador en tot moment a partir d'una bona defensa.