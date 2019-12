Sonja Vasic: "He fet una molt bona recuperació i em sento preparada per jugar"

La presentació de Sonja Vasic, ella mateixa s'ha encarregat d'explicar que el cognom Petrovic ja forma part del passat "soc conscient que costa canviar el nom quan tinc una carrera com a Petrovic per estar-ne"), ha servit per tornar a posar de manifest el salt endavant d'un club que, en paraules del president Cayetano Pérez, "fa anys era impensable" que l'Uni pogués derrotar a grans equips d'Eurolliga com Sopron o Dinamo de Kursk o que fitxés a la que és considerada la millor jugadora d'Europa dels últims cinc anys: Sonja Petrovic, ara Vasic després de casar-se aquest estiu amb el remer Milos Vasic.



Vasic es va operar el mes de setembre per netejar un genoll que l'obligava a jugar amb molèsties des de feia molt temps i , després de fer la recuperació a Belgrad, s'incorpora ara a l'equip sense que s'hagi concretat si debutarà ja en un dels tres propers partits a Fontajau: dijous contra el Montpeller, diumenge davant el Bembibre o la setmana vinent contra Fenerbahçe. "He fet una molta bona recuperació després d'una temporada jugant amb molèsties i un estiu dur, no tinc dolor i he estat entrenant bé a Belgrad, però fa cinc mesos que no jugo un partit i això es nota", ha explicat l'aler sèrbia que ha deixat en mans d'Èric Surís decidir quan jugarà.



Acostumada a lluita per tots els títols, ha guanyat l'Euroliga amb tres equips diferents, Vasic no posa cap a límit a la trajectòria de l'Spar Citylift Girona en aquesta eurolliga - "he vist tot els partits de l'equip i està tot obert, tenim oportunitats d'entrar als quarts de final i després pot passar de tot" - i ha deixat clar que, segons el seu parer, en "bàsquet femení amb cor i coratge es pot aspirar a tot i crec que això ho tenim en aquest equip".



Acompanyada per bona part de les seves companyes d'equip, Sonja Vasic ha estat presentada aquest migdia a les oficines de la Fundació Valvi en un acte on el director esportiu, Pere Puig, ha recordat que ell ja havia preguntat per fitxar una llavors adolescent Sonja Petrovic, en un Europeu sub-18 a Canàries quan el club gironí tot just estava a Lliga Femenina-2. Lògicament, Petrovic no va fitxar llavors per l'Uni i, després d'una llarga carrera on per exemple va ser MVP de l'Eurolliga fa un parell d'anys, l'aler arriba ara a Fontajau reconeixent que les opinions de "Laia Palau i Marta Xargay han estat importants perquè jo ara estigui aquí".