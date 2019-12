El Bàsquet Girona farà un homenatge a Jordi Trias

La temporada passada Jordi Trias va acceptar la proposta de Marc Gasol per tancar el cercle jugant els seus últims partits com a professional a LEB Plata al mateix pavelló de Fontajau on havia debutat com a professional l'octubre de 1999. CB Girona, Barça, Joventut, Andorra, València, Manresa i Bàsquet Girona, a banda de les dues cessions inicials a l'Adepaf Figueres i al Múrcia, van ser les diferents estacions del llarg trajecte en el bàsquet professional de qui és, segurament, el millor jugador gironí de la història que va ser MVP de la Copa del 2007 a Màlaga o Campió d'Europa tres anys més tard.

"Dels anys del Casademont recordo la pell de gallina dels partits a Fontajau. Jugava a l'ACB a la meva ciutat, davant els meus amics, la família... Recordo els meus pares, en alguns partits fins i tot els meus avis, a la grada veient-me jugar; era tot molt emocionant", explicava Jordi Trias en una entrevista amb aquesta diari l'endemà d'haver anunciat la seva retirada.

En l'homenatge del Bàsquet Girona a Jordi Trias hi pendran part diferents personalitats del bàsquet gironí de diferents èpoques en un acte a la mitja part del partit de LEB Plata entre l'equip que entrena Àlex Formento i el filial blaugrana del diumenge 22 de desembre al vell pavelló de Palau Sacosta (Fontajau està ocupat pel circ de Nadal).