Crida de Tsunami Democràtic quatre hores abans del Barça-Reial Madrid

La plataforma Tsunami Democràtic convocava ahir una concentració als voltants del Camp Nou el proper dimecres 18 de desembre, poques hores abans que es disputi el partit entre el Barça i el Reial Madrid, a banda d'altres accions que no van ser detallades en què participaran espectadors del duel a l'estadi blaugrana. En un comunicat difós durant el dia d'ahir, Tsunami Democràtic assegurava que fins a la data més de 18.000 persones s'havien inscrit per diversos canals amb la intenció de participar en aquest acte de protesta per la sentència del procés. La convocatòria, a les quatre, tot just quatre hores abans de l'inici del clàssic.

En funció de quina sigui la procedència geogràfica dels manifestants, la plataforma ha decidit establir quatre punts de concentració al voltant de l'estadi del Barça. A més, explicava que moltes de les persones que s'han inscrit a l'acte, amb entrades pel partit o amb abonaments de soci, han rebut «les consignes pertinents» i s'han organitzat per tal de dur a terme diverses «accions» durant una jornada «que serà seguida per 650 milions de persones arreu del món».

En el comunicat, Tsunami Democràtic justificava la convocatòria perquè, al seu parer, Catalunya «viu una situació d'excepcionalitat i cal actuar de manera excepcional». Afegia que «en aquests moments una part important de la població catalana pateix una exclusió per raons d'ideologia» ja que, argumentava la plataforma, «ni pot exercir drets fonamentals sense repressió, ni pot exercir el seu dret a l'autodeterminació», mentre «desenes de persones estan o han estat a la presó simplement per exercir i promocionar aquests drets».

Hores més tard, Tsunami Democràtic va proposar al Barça que el lema «Spain sit and talk» aparegui tant a les grades com al terreny de joc durant la celebració del clàssic. A Twitter, va considerar que «és molt fàcil que el partit es jugui amb normalitat: cal garantir la presència de l' Spain sit and talk a les grades i al terreny de joc», tot afegint que aquesta és la «proposta» que li ha fet al Barça.



La «tranquil·litat» de Cardoner

El vicepresident del Barcelona, Jordi Cardoner, va assenyalar ahir a Milà que espera que es jugui el clàssic amb normalitat, tot i la convocatòria de Tsunami Democràtic. «El Camp Nou sempre ha sigut un espai de lliure expressió. I sí, esperem que es jugui i que guanyi el futbol», va manifestar abans del dinar de directives. Tot i això, va reiterar que l'estadi blaugrana serà un altaveu lliure. «Esperem que el partit contra el Reial Madrid tothom tingui un espai on expressar-se lliurement, tal com hem fet sempre», va completar. La Generalitat, per la seva banda, va dir que garantirà els drets dels que vulguin manifestar-se i també dels aficionats al futbol.

Per la seva banda, el Ministeri de l'Interior està treballant per garantir que el duel es desenvolupi com un esdeveniment esportiu «sense altres connotacions». Així ho va assegurar el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, que va destacar que en el seu departament «estem més que preocupats, ocupats» en garantir la seguretat, deixant clar que «el partit es durà a terme en les condicions d'un acte esportiu». «Cooperarem amb els Mossos i la Conselleria d'Interior», va finiquitar.