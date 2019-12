La fam dels més joves permet al Barça superar el tràmit

El Barça va tancar la fase de grups de la Lliga de Campions de la millor manera possible, imposant-se al camp de l'Inter de Milà gràcies a dos gols fets a la Masia, obra de Cárles Pérez i Ansu Fati. Va ser una nit plena de canvis tàctics i de noms, en la qual el conjunt blaugrana va eliminar un Inter que va marxar capcot per no segellar un triomf que hauria pogut ser seu.

El conjunt italià va pressionar ben amunt a l'inici del matx i va gaudir de dues bones ocasions a les botes de Lautaro Martínez i Romelu Lukaki. A més, li van anul·lar -de manera correcta- fins a tres gols i només en va poder celebrar un, el que no va poder evitar un Neto que va guardar molt bé la porteria del Barça demostrant que hi ha un suplent de qualitat per a Ter Stegen.

Precisament Neto va ser una de les raons per les quals l'Inter no disputarà els vuitens de final de la Champions i se n'anirà cap a la l'Europa League. El Barça no es jugava res, ja era líder després d'haver-se imposat al Dortmund. Un equip, l'alemany, que va superar l'Slavia de Praga. Amb aquest panorama, Ernesto Valverde va apostar per un dibuix diferent, un 3-5-2 amb Wagué i Junior Firpo als carrils, amb Aleñá al mig i Carles Péres a dalt. Els jugadors que van sortir d'inici van sortir al camp a donar-ho tot per aconseguir una victòria de prestigi.

Surt reforçada la pedrera barcelonista del partit de Milà. Carles Pérez va obrir la llauna a la primera meitat, al minut 23. Antoine Griezmann va posar la pilota dins l'àrea, Diego Godín la va tocar en el seu intent d'impedir la rematada d'Arturo Vidal. El que va fer l'uruguaià, però, va ser deixar Carles Pérez en la situació immillorable per copejar de primeres amb el seu peu esquerre i marcar superant així l'eslovè Handanovic. Debut a la Champions del futbolista català i primer gol continental. Ja havia marcat a la Lliga, en la segona jornada, en el triomf per 5-2 contra el Betis, i anit es va mostrar molt actiu en atac, buscant un gol que va trobar i fregant el doblet, amb un xut ja a la fi del partit que li va costar una dura esbroncada d'Arturo Vidal i de Suárez, que va entrar de refresc, per no passar-li pilota.

L'altre nom propi va ser el d'Ansu Fati. Suplent, va entrar a la segona meitat a manca de pocs minuts rellevant Pérez i va tenir temps, en la seva tercera aparició en aquesta competició, de fer el definitiu 1-2. És el seu primer gol europeu. Va arribar gràcies a un xut llunyà que va impactar al pal abans de colar-se al fons de la porteria. Ansu Fati es convertia així en el golejador més jove en la història de la Champions amb només 17 anys i 40 dies.



Torn per a Atlètic i Reial Madrid

L'Atlètic de Madrid rep avui el ja eliminat Lokomotiv (21 hores) depenent d'ell mateix per accedir als vuitens de final , però alhora conscient que una ensopegada el podria deixar fora. José María Giménez és la principal novetat, mentre que Diego Costa i Vitolo estan descartats. De la seva banda, el Reial Madrid tanca la fase de grups (21 hores) amb la visita al Bruges en un tràmit pels de Zinedine Zidane, que tenen el segon lloc assegurat. Estan lesionats Hazard, Marcelo, Lucas Vázquez, Asensio i James, mentre que titulars habituals com Ramos i Kroos descansaran.