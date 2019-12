Fiatc i el Bàsquet Girona renoven el seu vincle

Fiatc Assegurances i el Bàsquet Girona sumen un curs més de vinculació de l'acord que van firmar l'any passat. Així, la corporació d'assegurances confirma el seu enllaç amb l'entitat amb la voluntat de promoure l'activitat física i els seus valors entre els ciutadans de Girona. L'asseguradora vesteix les samarretes d'entrenament de l'equip sènior, que competeix per segona temporada seguida a LEB Plata. L'equip entrenat per Àlex Formento lidera la conferència est i és un dels clars aspirants a ascendir a LEB Or.