La millor d'Europa ja està «preparada» per jugar amb l'Uni Girona

Director esportiu de l'Uni Girona gairebé des d'abans dels naixement del club, Pere Puig, no parla mai en les presentacions de jugadores. Però ahir era un dia especial. Sonja Petrovic-Vasic és la millor jugadora europea dels últims, i amb el permís de la seva amiga Laia Palau el nom amb més pes específic en el món del bàsquet, que ha vestit mai la samarreta del club. I Pere Puig, en la mateixa línia del president Cayetano Pérez, es va encarregar de posar en perspectiva la seva incorporació: «L'any 2006, Svetislav Pesic i Marc Gasol van arribar a l'Akasvayu i el Girona acabava de pujar a Segona B. Aquell mateix estiu la directiva de l'Uni amb Llorenç Biargé comprava una plaça a Lliga Femenina-2; va ser una petita notícia en un estiu marcat pel fitxatge de Pesic o l'ascens del futbol, però des d'aquella petita notícia sempre hem buscat convertir l'esport femení en un espectacle i en ajudar perquè els valors de l'esport femení estiguin en el lloc que els pertoca en la societat perquè sense aquests valors la societat no avança».

I així ha anat avançant l'Uni fins a l'actual Spar Citylif Girona que està aconseguint, en paraules de Cayetano Pérez, assolir èxits que «fa anys eren impensables» com derrotar grans equips d'Eurolliga com Sopron o Dinamo de Kursk «amb cada cop més espectadors en aquests partits inoblidables dels dijous». Dos títols de Lliga, la participació en competicions europees o fitxatges com els de Núria Martínez o Laia Palau visualitzen aquest creixement del que parlaven Puig i Pérez, però, segurament, mai havia arribat a Fontajau un nom tant llaminer a escala internacional com el que el club va presentar ahir a la Fundació Valvi. Sonja Petrovic, o Sonja Vasic com es diu des que aquest estiu es va casar amb el remer olímpic Milos Vasic, és la millor jugadora europea dels últims cinc anys. I, després de deixar enrere una lesió al genoll de la qual es va operar el mes de setembre, Sonja Vasic ja és a Girona «preparada per jugar» i amb aquella ambició balcànica que la porta a no descartar d'entrada a repetir amb l'Uni el que ja va fer amb Spartak de Moscou, Fenerbaçhe, Praga o Dinamo de Kurs. És a dir, jugar la Final Four de l'Eurolliga. «Aquest any he vist tots els partits de l'equip, i també molts de la temporada passada amb la Marta (Xargay) a Kursk, i veig el cor i la intensitat de les jugadores i el tècnic; s'han perdut alguns partits per pocs punts i crec que encara està tot obert, tenim oportunitats d'entrar als quarts de final i després pot passar de tot».

Vasic es va operar el mes de setembre per netejar un genoll que l'obligava a jugar amb molèsties des de feia molt temps i, després de fer la recuperació a Belgrad, s'incorpora ara a l'equip sense que s'hagi concretat en quin dels tres propers partits a Fontajau debutarà: demà contra el Montpeller, davant el Bembibre o la setmana vinent contra Fenerbahçe. «He fet una molta bona recuperació després d'una temporada jugant amb molèsties i un estiu dur, no tinc dolor i he estat entrenant bé a Belgrad, però fa cinc mesos que no jugo un partit i això es nota», va explicar l'aler sèrbia que va deixar clar que està «preparada» per jugar tot i deixar en mans d'Èric Surís la decisió de quan ho començarà a fer. Això sí, quan debuti l'aler de 30 anys i 1,89 d'alçada no lluirà el cognom Petrovic a la samarreta sinó el seu nom cognom de casada, Vasic. «Soc conscient que costa canviar el nom quan tinc una carrera com a Petrovic per estar-ne orgullosa però ara crec que és important portar el cognom que tindran els meus fills, espero que com a Vasic també em vagi bé».

El seu marit, el remer olímpic Milos Vasic, també s'instal·larà a la ciutat i s'entrenarà a l'Estany de Banyoles en un factor que, juntament amb els consells de les seves amigues Laia Palau i Marta Xargay, ha estat important perquè l'MVP de l'Eurolliga de fa dos anys hagi declinat ofertes econòmicament molt més importants de Rússia o Turquia per jugar amb l'Uni. «Els meus millors anys van ser a Praga amb Laia (Palau) i per mi és igual que tingui 40 anys perquè és la millor base d'Europa i pot jugar fins que ella vulgui», va dir Vasic que està convençuda que «amb l'ajuda de la Laia i veient la passió que tenen les jugadores joves i el mateix entrenador sé que aquí podré jugar el bàsquet que m'agrada».