Rodrigo li dona al València tres punts d'or i el bitllet per als vuitens de final

El València jugarà els vuitens de final de la Lliga de Campions i ho farà per la porta gran. Havia de guanyar ahir a Amsterdam i no va fallar, malgrat el munt de baixes i el rival, un Ajax que havia meravellat la temporada passada. Un gol de Rodrigo a la primera meitat va ser suficient per sumar tres punts d'or que no només permeten a l'equip avançar ronda, sinó també fer-ho com a líder del seu grup. Segon és el Chelsea, que va imposar-se al Lille.