Alsina i Garrido es troben a dos dies del Llagostera-Olot

Els tècnics del Llagostera i de l'Olot, Oriol Alsina i Raúl Garrido, han protagonitzat aquesta tarda una trobada molt cordial al camp dels blaugranes, a dos dies del derbi gironí de Segona B. Tant Alsina com Garrido han elogiat el rival i s'han mostrat convençuts que es veurà un partit "igualat" a pesar que Llagostera i Olot proposen "estils de joc" diferents.

Garrido considera que "és un partit especial, hi ha rivalitat, i espero un duel molt bonic". Alsina, per la seva banda, ha explicat que "hi ha la rivalitat normal entre dos equips de la província de Girona que estant fent una molt bona temporada, cadascun amb el seu estil de joc". El tècnic del Llagostera espera una bona entrada a l'estadi "perquè sempre ve molta gent d'Olot i esperem que sigui una jornada molt xula per a tothom".

El Llagostera té la baixa de Gil Muntadas per sanció, una absència molt sensible, a banda dels lesionats de llarga durada. Això sí, recupera Crespo; l'Olot està pendent de si pot disposar de Pep Chavarría. Blázquez és baixa segura i Garrido ha anunciat que probablement Eloi entri a la convocatòria "tot i que arriba una mica just" després d'estar un mes de baixa per un edema ossi. El Llagostera-Olot es juga dissabte a les 5 al Municipal llagosterenc.