Eloi, a punt per reaparèixer

Eloi Amagat va jugar dues temporades al Llagostera (2010/11 i 2011/12) i hi va viure coses tan importants com el primer ascens a Segona B (a Cerceda), i el debut a la categoria de bronze. L'ara migcampista de l'Olot guarda un magnífic record del seu pas pel club d'Oriol Alsina i Isabel Tarragó i recorda que va ser el seu bon rendiment de blaugrana el que li va tornar a obrir les portes del Girona, al futbol professional, vivint a Montilivi moments inoblidables com l'ascens a Primera, una categoria que també va arribar a tastar, ni que fos de manera testimonial. Per això Eloi s'apunta al derbi de dissabte. Té ganes de tornar a jugar i el motiva especialment retornar al Municipal de Llagostera, ara amb l'Olot.

El migcampista ha estat un mes de baixa per culpa d'un edema ossi provocat per un impacte que va rebre en el partit contra el Prat al Municipal. D'entrada «em vaig espantar perquè podia ser una lesió de llarga durada» però les proves el van tranquil·litzar. Només era un cop i amb quatre setmanes n'havia de fer prou. Eloi en principi hauria pogut estar a punt per rebre l'Oriola diumenge, però es va veure afectat per una gastroenteritis. Superat aquest altre contratemps, aquesta setmana està entrenant-se amb normalitat amb el grup. «Potser per a dissabte és un pèl just, però forçaré i intentaré estar a disposició del tècnic. És un partit que tots volem jugar», recorda.

Eloi de seguida que va sortir el calendari va afanyar-se a mirar quan eren els derbis, i amb quin ordre. Està convençut que el Llagostera «aquest any estarà més a prop dels llocs de play-off que dels de descens» i assegura que això «és un reflex de la feina ben feta allà, sempre sense estirar més el braç que la màniga. Van passar de Segona A a Tercera però han aconseguit tornar a Segona B». Un dels factors que troba claus «és que com tots els equips que venen de baix formen un grup compacte, que es coneix, i que havent pujat manté la inèrcia, la il·lusió de fer les coses ben fetes, i juga sempre amb els cinc sentits posats».

L'Olot tot just es troba dos punts per sota del Llagostera (24-22) però ve d'una dolorosa derrota contra l'Oriola, que era el cuer, al Municipal. El dia més inesperat es va frenar una ratxa de nou partits invicte que duien els garrotxins. Eloi admet que «va ser un cop dur perquè semblava que venint el cuer havíem de tenir un partit senzill. Ara en fred veus que no hi ha res senzill i que qualsevol rival està necessitat i et pot guanyar».

Sobre el partit de dissabte a Llagostera el migcampista de l'Olot apunta que «espero un partit igualat i apassionant. Treure alguna cosa positiva de Llagostera és tradicionalment complicat però aquesta temporada en camps similars com el del Cornellà hem respost molt bé».