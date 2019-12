La Federació recorda que no té competències de seguretat amb vistes al Barça-Madrid

La Federació Espanyola de Futbol va emetre un comunicat ahir en què assegurava que «no té cap tipus de competència en matèria de seguretat» en relació amb el clàssic Barça-Madrid del pròxim 18 de desembre i anuncia que «s'aplicarà la reglamentació vigent si es produïssin situacions de força major», precisa en un comunicat. L'ens federatiu es desmarca així de qualsevol responsabilitat en temes de seguretat abans d'un partit en la prèvia del qual la plataforma Tsunami Democràtic ha programat actes de protesta per la sentència del procés.

«En relació amb el partit del pròxim dia 18 de desembre al Camp Nou entre el FC Barcelona i el Reial Madrid, la Federació manifesta que, exactament igual que en tots els partits de les competicions oficials i en tractar-se d'un espectacle públic, no ostenta cap tipus de competència en matèria de seguretat», diu la nota. «De la mateixa manera, com és habitual», conclou, «la RFEF es troba en contacte amb les forces de seguretat per coordinar l'arribada de l'equip arbitral a les instal·lacions de Camp Nou segons els protocols establerts».

La seguretat al voltant d'aquest partit ha obert un debat públic després de la convocatòria, per part de Tsunami Democràtic, d'una concentració als afores del Camp Nou per unes hores abans del partit, a més d'altres accions no detallades en les quals participarien espectadors dins de l'estadi. La plataforma assegura que més de 18.000 persones s'han inscrit per diversos canals per participar en aquesta protesta.