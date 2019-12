Un Joao Félix decisiu porta l'Atlètic de Madrid als vuitens de final

L'Atlètic de Madrid va superar els dubtes, va derrotar el Lokomotiv de Moscou, va complir amb un triomf sense sobresalts i va avançar cap als vuitens de final de la Lliga de Campions al ritme que li va marcar Joao Félix, el promotor d'una victòria decisiva, oberta per ell de penal i tancada per Felipe Monteiro amb el 2-0. Un Atlètic pràctic, encara barallat per moments amb el gol, i un futbolista diferent, en creixement, encara amb molt recorregut però que marca la diferència. Quan la pilota passa per ell, l'equip blanc-i-vermell juga millor. És una combinació indubtable, que necessita més constància, mentre espera reptes de més altura en partits amb més història.