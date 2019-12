Machín, abans del tràmit europeu: «El partit important és el de diumenge»

L'Espanyol rep aquesta nit (21.00, Movistar) el CSKA de Moscou, un partit absolutament intranscendent per a les aspiracions de tots dos a la Lliga Europa, ja que l'equip català està classificat per a la següent ronda com a primer de grup i té altres urgències clares a la Lliga i els russos estan eliminats.

L'entrenador Pablo Machín va admetre ahir en la prèvia que «el partit determinant és el de diumenge», amb relació al duel contra el Betis a l'RCDE Stadium. L'equip és cuer a la classificació i el vestidor s'ha conjurat per sortir de la zona vermella. «El més important són els futbolistes. Haver viscut situacions similars ajuda en part. El futbol és present i hem de treure potencial al que tenim avui a les capacitats que té l'equip», va afegir, deixant clar que avui l'equip serà amb els menys habituals.

Avui també es disputen dos partits més amb equips espanyols a Europa: Apoel-Sevilla (18.55) i Getafe-Krasnodar (18.55).