Tutor i alumne a la universitat, rivals en el derbi

Per les classes d'handbol de Pau Campos a l'EUSES de Salt hi han passat jugadors que ha tingut o tenia a les seves ordres al Bordils (Jordi González, Gerard Farrerons), que han arribat a ser el seu segon (Xevi Salvador), o que han militat en equips com el GEiEG, el Garbí o el Banyoles. Amb el que encara no s'havia trobat mai, fins ara, era haver compartit aula (i en el cas que ens ocupa, a partir del febrer es convertirà en el seu tutor per al treball de final de grau) d'un rival a la pista. Martí Arnau, pivot del Sarrià que després de gairebé dos anys aturat per les lesions fa un mes que ha reaparegut, viu de l'handbol i per a l'handbol. Hi juga des que tenia 4 anys, fa d'entrenador de la base, des dels 14, i sent com ningú els colors d'un Sarrià que ha mamat a casa des que va néixer. El pare i la mare n'han sigut presidents, i l'avi, de la directiva. Amb aquesta presentació era obvi que quan arribés el cas, en els seus estudis de CAFE, escolliria l'optativa d'handbol que imparteix Campos dins l'assignatura d'Esports d'Equip. Això va ser el curs passat, i va treure un 9. Ara, a partir del febrer, tots dos hauran de decidir el contingut del treball de final de grau. «En Pau serà el meu guia, l'encarregat d'ajudar-me», afirma el pivot. Campos subratlla la importància del repte: «Presentarà el treball davant d'un tribunal i aquesta nota és cabdal perquè li donin el títol». De moment, Martí Arnau està centrat en els treballs i exàmens de final de semestre. Passat festes serà el moment d'abordar el projecte final de grau amb totes les conseqüències. I abans, és clar, hi ha el derbi.



Quin dia juguem?

La temporada passada Arnau se la va passar en blanc per la lesió. Havia jugat cinc minuts contra el Sant Esteve de Palautordera, a Sarrià, a finals d'octubre de 2018 i un parell de dies després va recaure amb un trencament d'encreuats i del menisc. Pau Campos va ser una més de les moltes ajudes que va rebre. El tècnic del Bordils era el seu professor, aleshores, i recorda que «va venir abatut i em va dir que havia recaigut, que s'ho havia trencat tot i que no podia fer res». Abans de les classes van decidir fer rehabilitació. Aquesta temporada, amb el Sarrià i el Bordils compartint categoria, a Plata, i venint de la bona relació del curs anterior, ja des del setembre que quan algun migdia es troben per l'EUSES «ho aprofitem per posar-nos al dia». A més Arnau s'ha recuperat i fa un mes que torna a jugar amb normalitat. «El primer cop que ens vam trobar quan va començar el curs ens vam preguntar de seguida: 'quin dia juguem el derbi?'», apunta Pau Campos.



Ganes de derbi

No fa falta repetir-ho. Hi ha ganes de derbi. Sobretot en Martí Arnau, que n'ha viscut en les categories de base, que en sènior, a Primera Nacional, va jugar contra el Bordils B, però que mai ha pogut trobar-se amb el primer equip de l'etern rival.

Aquesta brillantor als ulls de Martí Arnau té admirat Pau Campos. «El nucli dur del Sarrià té entre 23 i 24 anys, i el nostre, de 29-30. Molts dels meus jugadors van disputar derbis a Primera Nacional contra el Sarrià, abans de pujar, i ara ho podran reviure. Per al Bordils és un al·licient molt gros. La primera vegada que vam anar al Quijote Arena a jugar contra el Ciudad Real ens hi fèiem fotos i vídeos, i ara ja és un partit més. En canvi poder retrobar el Sarrià sí que és impactant», apunta el tècnic.



Professor i alumne

Arnau va treure un 9 l'any passat a l'assignatura de Campos. «És molt aplicat. Tinc alumnes que juguen a handbol i d'altres que no, i la veritat és que fer classe amb gent com en Martí és un luxe. Explicaves una cosa i amb ells podies pujar un esgraó més, anant al detall en coses més específiques». Campos també el defineix com a jugador: «Ha canviat després de la lesió, és un pivot diferent. Provoca més faltes, és més ràpid de cames, complicat de controlar per defenses obertes». El jugador del Sarrià li torna els elogis, «i no perquè el tingui al costat». «Com a professor ho fa superbé, i no només ho dic jo, que vinc de l'handbol, sinó companys que practiquen futbol o bàsquet o altres esports». Dissabte seran rivals a la pista de Sarrià. Passat Nadal, i abans del partit de tornada a Bordils, s'aliaran per fer el millor treball de final de grau i preparar unes pràctiques que Martí Arnau cursarà a... Bordils!