El Barça aconsegueix un trepidant empat d'Anoeta abans del Clàssic (2-2)

El Reial Societat ha sostret aquest dissabte un trepidant empat al FC Barcelona (2-2), en la jornada 17 de LaLiga Santander, gràcies a un gol de Mikel Oyarzabal i un altre d'Alexander Isak que han contrarestat els d'Antoine Griezmann i Luis Suárez pels culers, encara que amb polèmica final per un penal reclamat per Gerard Piqué amb vehemència.

Aquest resultat ha servit a l'equip culer per a resguardar el seu lideratge, ara amb 35 punts, a l'espera que el Reial Madrid entri en escena durant el torn dominical.

Així, el Barça des de bé aviat ha hagut d'anar a remolc sobre la gespa del rebatejat Reale Arena. Després d'un inici molt intens de Reial Societat, monopolitzant el domini de la pilota, Mikel Oyarzabal va obrir el marcador en transformar un penal assenyalat a Sergio Busquets.

Una agafada del '5' culer a Diego Llorente, en un córner, l'ha decretat l'àrbitre Javier Alberola Rojas com a pena màxima. Des del VAR han ratificat tal decisió, malgrat que Llorente també havia agafat lleument al seu contrincant, i Oyarzabal ha anotat l'1-0 sense problemes.

Ha respòs el quadre blaugrana gairebé immediatament, per obra de Luis Suárez en enganxar una volea des de fora de l'àrea. Aquest tret de l'uruguaià ha posat a prova Álex Remiro, que no ha sabut aprofitar Ivan Rakitic en segona instància.

A poc a poc, el Reial ha esgotat el combustible del primer temps i el seu rival ha empatat en el minut 38. En un contraatac guiat per Luis Suárez, aquest ha passat cap a l'esquerra per a l'arribada d'Antoine Griezmann, guanyant-li la carrera a Joseba Zaldua i a Igor Zubeldia, 'ha picat' la pilota per a batre a Álex Remiro en la seva sortida.

Ha estat una definició plena de classe, encara que sense celebració del jugador francès pel seu passat en el Reial. A més, això ha propiciat una treva involuntària; els locals han arribat sense dificultat a l'àrea de Marc-André ter Stegen, i igualment els barcelonistes han temperat nervis fins al descans.

Res més tornar dels vestuaris, la perícia del Barça ha desnivellat la balança a favor seu. En la línia de tres quarts, Sergio Busquets ha vist el desmarcatge de Leo Messi a l'esquena dels centrals i li ha donat una passada bombada; l'astre argentí s'ha plantat a l'àrea de Remiro amb certa senzillesa i ha cedit la pilota a Luis Suárez, que ha marcat a plaer.

Aquest 1-2 ha anestesiat per moments al conjunt realista, que ha estat molt prop d'encaixar un altre punt en el minut 58. A la sortida d'un córner, Diego Llorente ha perdut el seu marcatge sobre Gerard Piqué, que amb un cop de cap ha buidat Igor Zubeldia just abans que l'esfèric entrés a la porteria.



Isak marca abans de ser canviat

No obstant això, la rèplica ha arribat en el 62' amb el 2-2 que ha fet Alexander Isak en un mal rebuig de Ter Stegen. A punt de ser substituït, el davanter suec ha obtingut el premi del gol. Remiro ha decidit treure ràpid de porta i ha retardat aquest canvi, al mateix temps que ha començat una jugada on la pilota ha estat fins a la banda esquerra i que ha controlat Oyarzabal a trompades.

El capità, malgrat la seva relliscada, ha assistit a Nacho Monreal; aquest ha realitzat un centre fort, a un pam del sòl i que ha fregat Clément Lenglet. Ter Stegen no ha encertat a desviar la pilota i sense voler l'ha deixat morta, un regal que no ha malgastat Isak per a rematar al fons de les malles.

Willian José ha substituit 'ipso facto' al suec i ha generat perill, però més per la seva corpulència que per la seva punteria. Les passades filtrades eren a càrrec d'Adnan Januzaj i de l'omnipresent Martin Odegaard, convertint l'últim quart d'hora que ha afavorit l'espectacle i que alhora ha desesperat a tots dos entrenadors.

Ernesto Valverde ha optat per gastar les seves tres substitucions en qüestió de cinc minuts, del 74 al 79, però els culers han fiat la seva esperança als de sempre. Després d'un tret llunyà de Rakitic, que ha estat canviat per Arturo Vidal, el futur del Barça a Anoeta anava a dependre de Piqué i per descomptat de Suárez al costat de Messi.

L'última jugada ha estat repleta de polèmica. En una pilota parada, penjat al segon pal, el '9' blaugrana ha controlat i ha centrat rabent. En el pal contrari, Piqué ha intentat forcejar amb Diego Llorente; ni Alberola Rojas ni els encarregats del VAR han estimat que hi havia infracció, sinó una agafada mútua que ha posat el colofó a la trobada.



FITXA TÈCNICA

-RESULTAT: REIAL SOCIETAT, 2 - FC BARCELONA, 2 (1-1, al descans).

-ALINEACIONS:

REIAL SOCIETAT: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Diego Llorente, Monreal; Guevara, Merino, Odegaard, Portu (Januzaj, min. 59); Oyarzabal (Barrenetxea, min. 85) i Isak (Willian José, min. 66).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (Semedo, min. 74); Busquets (Aleñá, min. 74), Rakitic (Arturo Vidal, min. 79), De Jong; Messi, Luis Suárez i Griezmann.

-GOLS:

1-0, min. 12: Oyarzabal, de penal.

1-1, min. 38: Griezmann.

1-2, min. 49: Luis Suárez.

2-2, min. 62: Isak.

-ÀRBITRE: Alberola Rojas (C.Cast-manxec). Va amonestar amb targeta groga a Luis Suárez (min. 74) en l'FC Barcelona.

-ESTADI: Reale Arena, 36.639 espectadors.