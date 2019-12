El Barça necessita guanyar a Anoeta per arribar com a líder al clàssic

Tancada la fase de grups de la Lliga de Campions i a les portes del duel contra el Madrid de dimecres, el Barça té aquesta tarda un partit trampa a Sant Sebastià (16.00). Els blaugranes visiten la Reial Societat, plena de moral amb la seva quarta plaça i de fe en el seu elogiat estil, es veu en condicions d'amargar la jornada i els dies previs al clàssic a un Barcelona que ha patit en forces ocasions quan visita terres guipuscoanes. Les dues últimes victòries seguides dels blaugranes a Anoeta no amaguen les dificultats cada vegada que visiten una capital guipuscoana en què van viure els seus pitjors moments entre el 2010 i el 2017, amb cinc derrotes i dos empats en un balanç advers sense comparació a la resta d'estadis.

La Reial ha de frenar el potencial ofensiu dels catalans amb una defensa de circumstàncies, perquè Aritz Elustondo està lesionat i el seu substitut, Robin Le Normand, va veure diumenge la seva cinquena groga i serà baixa per sanció. La solució més probable passarà per situar Igor Zubeldia com a central en el costat esquerre, acompanyat de Diego Llorente, i donar la maneta de l'equip al jove migcentre el planter Ander Guevara, amb escassa experiència a primera però que ha ofert molt bones actuacions quan ha jugat.

El Barça visita el Reale Arena Anoeta amb l'objectiu d'aconseguir un triomf que li permeti arribar al clàssic com a líder de Laliga Santander. El duel amb l'etern rival, que es disputarà quatre dies després al Camp Nou, condicionarà algunes de les decisions que prengui Ernesto Valverde contra la Reial Societat. La presència de Jordi Alba i Semedo és una incògnita. Un altre dels dubtes de Valverde és la del migcampista Arthur Melo, que continua amb molèsties al pubis, mentre que el davanter Ousmane Dembélé segueix el seu procés de recuperació i ja no tornarà a jugar en aquest 2019.

L'única incògnita en l'onze podria ser la parella de Piqué a l'eix de la defensa, ja que el tècnic del conjunt blaugrana potser aposti per reservar Lenglet per al clàssic i comptar d'inici amb Umtiti. A la Lliga, el Barça ha guanyat els seus quatre últims partits, alternant la contundència de les seves victòries com a local, com el 4-1 al Celta o el 5-2 al Mallorca, amb triomfs més soferts en els seus desplaçaments a Butarque (1-2 ) i al Wanda Metropolitano (0-1). «La Reial és un gran bloc. Intentarem pressionar a dalt i fer-los mal», deia ahir Valverde.



La seguretat del Barça-Madrid

Valverde no va voler entrar gaire a valorar el dispositiu de seguretat previst pel partit contra el Madrid de dimecres. «Ja veurem què fem a partir de demà. Ara només pensem en la Reial. «Si per temes de seguretat cal fer coses, ho començaré a pensar, però de moment no m'han dit res» va dir el tècnic blaugrana.

En aquest sentit ahir al migdia el conseller d'Interior, Miquel Buch, va detallar quin serà el dispositiu de seguretat que es desplegarà a Barcelona pel partit ajornat contra el Madrid. Així, es destinaran més de 3.000 efectius, entre Mossos d'Esquadra i vigilants de seguretat privada, per garantir la celebració del partit i la seguretat a dins i a fora del Camp Nou. A aquesta xifra caldrà sumar-hi els efectius de la Guàrdia Urbana assignats per al partit. El conseller va explicar que als riscos que comporta una trobada esportiva d'aquestes característiques se li afegeix la concentració convocada per Tsunami Democràtic a l'exterior del camp. Buch va dir que no calia ajornar la data inicial, que va ser una decisió equivocada i que no es va prendre per motius de seguretat.