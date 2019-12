L'Uni dispara l'assistència a Fontajau

L'Spar Citylift Girona està disparant aquesta temporada les xifres d'assistència en els seus partits a Fontajau, siguin de Supercopa (Perfumerías Avenida), Lliga Femenina (Lugo, Campus Promete, Gernika i Mann Filter) o, sobretot, Eurolliga (Sopron, Kursk i Montpeller). Que aquest curs, just quan fa uns mesos es va celebrar el desè aniversari de l'ascens a la màxima competició femenina espanyola, s'hagi tocat sostre en el nombre d'abonats (2.400), explica en part que la mitjana d'assistència fregui, en els vuit partits que l'Uni ha jugat de local, els 3.000 espectadors (2.866). Però també hi ha altres factors, com ara que la venda d'entrades també s'ha ampliat i molts aficionats que no tenen el carnet, quan poden, no fan fàstics a passar per taquilla per veure jugar l'equip d'Èric Surís. De moment han vist l'Uni a Fontajau poc menys de 23.000 seguidors, i encara falten un parell de partits a casa per tancar el 2019, diumenge contra el Bembibre (amb la previsió que l'assistència torni a fregar els 3.000), i dijous que ve davant del Fenerbahçe, el líder del grup d'Eurolliga, en l'inici de la segona volta del torneig.

A Fontajau, i molts seguidors, ahir encara es pessigaven després de la descàrrega d'adrenalina que, un partit més, l'Uni els havia proporcionat a l'Eurolliga. Les de Surís han guanyat els tres partits jugats a casa (Sopron, Kursk i Montpeller), i en tots tres casos el factor ambiental, sumat al cor i coratge de l'equip, han sigut claus. Però el triomf davant l'equip francès, si cal, va ser encara una mica més especial pels condicionants que va tenir: l'Uni perdia de 17 (21-30) al segon quart i tenia el dia negat en l'aspecte anotador. Però va ser a partir de la defensa i de la fe com va poder remuntar i acabar imposant-se d'un (56-55) pel goig dels 3.033 espectadors que l'estadística oficial situava al pavelló.

De fet si les dades d'assistència en general als partits de l'Uni Girona ja són de per si prou bones, comparades amb les de l'anterior experiència a l'Eurolliga resulten reveladores. L'Spar Citylift va competir a la màxima divisió continental el curs 2015/16 i, per exemple, el 12 de novembre de 2015 només reunia a Fontajau 1.300 espectadors en un partit contra el totpoderós Ekaterimburg que, a més, va estar molt a prop de caure del bàndol gironí (71-76). Aquella campanya l'Uni va quedar últim al seu grup, sumant un balanç de 4 victòries per 10 derrotes. En la segona experiència a la competició, l'equip porta un 3/4 que fa preveure que podrà millorar aquell registre.