Rubi diu que té «marcat» el partit a Cornellà i que desitja «el millor» a l'Espanyol

El president de l'Espanyol, Chen Yansheng, va afirmar ahir durant la trobada nadalenca amb els mitjans que el club és «històric» i ha patit «grans vents i onades». El màxim dirigent blanc-i-blau, en aquest sentit, va llançar un missatge optimista per superar aquests «moments difícils». «Farem el màxim per seguir el camí marcat», va reflexionar Chen Yansheng en relació amb un projecte que no té en compte el descens.

Chen serà demà a la llotja de Cornellà en el partit contra el Betis, que suposarà el retorn de Rubi a l'estadi. El tècnic maresmenc va assegurar ahir que el de demà per a ell és «un partit marcat». «En aquest negoci estem exposats a l'opinió pública. Vaig explicar en un comunicat els motius de la meva marxa. No vaig venir al Betis per qüestió econòmica, sinó per un projecte molt ambiciós», va dir. Rubi assegura que vindran a guanyar i que desitja el millor «a tots els periquitos».