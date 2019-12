Viñales: "El suport de Roses és una motivació extra per ser campió del món la pròxima temporada"

El pilot Maverick Viñales ha inaugurat aquest matí la seu del Fan Club de Maverick Viñales a Roses. El rosinc, que ha quedat tercer al Mundial de MotoGP, s'ha mostrat agraït als seus seguidors i ha assegurat que "sentir el suport del meu poble i saber que estan al darrere et dona una motivació extra". A més a més, ha explicat que "poder portar Roses arreu del món em fa sentir molt orgullós i a casa, del club de fans conec a quasi tothom. Normalment són situacions on no m'hi trobaria gaire a gust, però estic molt còmode".

Viñales ha acabat la temporada com la primera Yamaha, aconseguint dues victòries i evidenciant que la M1 evoluciona pel bon camí. "La moto ha millorat sobretot en regularitat. Els altres anys vam pecar perquè alguna cursa ens anava molt bé i l'altra regular. En canvi aquest any, ens hem mantingut gràcies a la durabilitat del pneumàtic. És el nostre punt fort i li hem de treure profit, ho veurem amb la nova moto", ha explicat. En aquest sentit el pilot altempordanès, ja ha provat la 2020 i ha estat un dels més ràpids als tests.

Per a la pròxima temporada "l'objectiu és el mateix: 'ser campió del món'. Ho hem de tenir al cap perquè hem pogut tenir temporades difícils però Yamaha està treballant molt bé i tenim una moto competitiva. Afronto l'Any Nou amb la màxima motivació, vull començar-lo lluitant per la victòria". Viñales també ha destapat la samarreta del curs vinent que li "encanta" i és "espectacular perquè simbolitza el renaixement".