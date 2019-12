«El Benicarló és un equip diferent del que va venir a Fontajau i ens exigirà molt»

El peculiar sistema de competició de LEB Plata, on de cara a la segona fase només s'arrosseguen els resultats contra els equips que van al mateix grup, fa que una possible derrota del Bàsquet Girona avui a la pista del Benicarló pugui acabar sent absolutament innòcua en termes de classificació. Però sempre és millor guanyar que perdre i l'equip d'Àlex Formento té una bona oportunitat de seguir creixent aquesta tarda a la pista del cuer pensant també en l'atractiu partit del proper cap de setmana contra el Barça B al pavelló de Palau Sacosta i en la final de Copa LEB Plata d'aquí a quinze dies a Azpeita. Mirant la classificació, el Benicarló és el cuer amb només tres victòries en tretze jornades, però Àlex Formento ja s'ha encarregat de recordar aquesta setmana que els castellonencs no són el mateix equip que va deixar una imatge molt feble a Fontajau en la primera jornada de Lliga. «Són un equip molt diferent del que va venir a Fontajau, han fet canvis i les incorporacions s'han adaptat ràpid i ens exigirà molt per poder guanyar», avisava Formento, que per evitar la relaxació dels seus jugadors només va haver de recordar que la setmana passada el Benicarló va ser capaç de guanyar el Menorca: 91-85, amb 24 punts del lituà Justinas Olechnavicius.