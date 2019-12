El Betis talla la reacció de l'Espanyol (2-2)

L'Espanyol ha tancat amb un empat el partit contra el Betis al RCDE Stadium després de donar la volta al primer gol andalús, al cap de quatre minuts, amb dianes de Darder i Bernardo abans del descans, però sense evitar el 2-2 final de Bartra en el 68.

El Betis s'ha avançat en el marcador molt ràpid. Álex Moreno ha centrat una pilota des de l'esquerra a Borja Iglesias, que li ha guanyat la posició a Bernardo i ha rematat de cap per a superar a Diego López. El davanter, no ha celebrat la diana davant la seva antiga afició, malgrat portar tres mesos sense marcar.

El nerviosisme ha anat escalant a mesura que avançava el cronòmetre per l'Espanyol. Els catalans no gaudien d'ocasions clares i el xoc estava molt travat. El guió semblava tètric pels locals, fins que ha aparegut Sergi Darder en el minut 19.

El mallorquí ha segellat un gol amb un tret ras després de regatejar a la defensa a l'àrea. Ho ha celebrat amb ràbia i ha despertat tant al seu equip com al RCDE Stadium. A partir d'aqui el partit semblava que era un altre: els pericos creien en la victòria i el Betis ha reduït el seu perill sobre els dominis de Diego López.

En el tram final de la primera meitat, l'amfitrió ha empès als andalusos enrere. Ho ha fer sense excessiva lluentor, però amb més arpa que el contrari. En el minut 41, l'Espanyol ha recollit el premi: un gol de Bernardo després d'una falta lateral. L'àrbitre l'ha confirmat amb el VAR i ha pujat el marcador.



Segona part del partit

En la represa, el xoc ha començat amb menys revolucions. L'ímpetu local havia descendit i el Betis, per part seva, tampoc estrenyia per a forçar l'empat. L'Espanyol, de totes maneres, ha continuat creant perill a pilota parada: en el 60, Bernardo ha estat aprop de signar el doblet en rematar desviat un servei de cantonada.

Rubi ha mogut fitxa per a incrementar la pólvora de la seva onze inicial donant entrada a Tello per Mandi. El primer avís del Betis no ha donat resultat: Diego López ha estat atent a un tret llunyà en el 67. No obstant això, el meta gallec no ha pogut evitar el 2-2 de Bartra, que ha cabotejat un servei lateral.

Machín ha doblegat la seva aposta ofensiva i ha tret a Ferreyra: no es conformava amb l'empat. En qualsevol cas, el conjunt verd-i-blanc tenia el control de la trobada, més enllà d'alguna acció aïllada de l'Espanyol. El Betis ha jugat els últims set minuts amb Borja Iglesias i Loren en punta, buscant els tres punts.

L'amfitrió ha jugat enrere en els llançaments decisius, conscient dels riscos de despenjar-se en atac. Tello ha estat aprop d'aconseguir el tercer després d'una carrera en solitari, però Diego López ho ha desviat a córner. Ha estat el major esglai per a l'Espanyol, que finalment ha resistit en defensa i ha segellat l'empat.



Fitxa tècnica

2 - RCD Espanyol: Diego López; Víctor Gómez, David López (Naldo, min.63), Bernardo, Calero, Dídac; Marc Roca, Granero (Iturraspe, min.76); Darder; Campuzano (Ferreyra, min.69) i Calleri.

2 - Betis: Joel; Mandi (Tello, min.65), Bartra, Feddal; Emerson, Canales, Kaptoum, Álex Moreno; Fekir (Lainez, min.62), Joaquín (Loren, min.83) i Borja Iglesias.

Gols: 0-1, min.4: Borja Iglesias; 1-1, min.19: Darder; 2-1, min.41: Bernardo; 2-2, min.68: Bartra.

Àrbitre: Quadra Fernández (comitè madrileny). Va amonestar a Granero (min.15), Calero (min.31), Feddal (min.80), Bernardo (min.85), Machín (min.93) i a Ferreyra (min.93).

Incidències: partit corresponent a la dissetena jornada de LaLiga Santander, disputat en el RCDE Stadium davant 22.248 espectadors.