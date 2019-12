El Bordils guanya el derbi

El Bordils es va emportar el derbi gironí de Divisió de Plata a la pista del Sarrià (25-27), en un partit molt igualat i que no va decebre els aficionats, que esperaven amb il·lusió aquest duel des de feia més de sis anys, quan els blanc-i-verds van aconseguir l'ascens a Plata, mentre que els blaus es van quedar a Primera Nacional fins la temporada passada. Els aficionats d'un i altre equip van poder gaudir d'un gran partit d'handbol, amb emoció fins al final, i van poder veure gols molt bonics o parades immenses dels porters. Tot això, amb un desellaç feliç per al conjunt entrenat per Pau Campos. I és que amb empat a 25 s'entrava en l'últim minut de partit i les dianes de Xicu Reixach i Arnau Palahí decantaven la balança a favor dels bordilencs. Portulas, que fins aquell moment tenia una efectivitat del cent per cent amb els llançaments entre els tres pals, va fallar el que hagués suposat el 26-26, i Palahí no va perdonar en el contraatac per sentenciar el partit i posar el seu equip a un punt de la permanència.

Semblava que el partit es decantava a favor del conjunt local amb l'avantatge de tres gols al descans (14-11). Amb un parcial de 4-0, el conjunt entrenat per Salva Puig va posar la directa, de la mà de Portulas, amb sis gols, i de les intervencions de mèrit de Pau Guitart -sis en la primera meitat. Però qui va canviar la dinàmica del joc a favor del conjunt local va ser Arnau Rovira, qui després de quatre partits lesionat degut a una fractura en un dit de la mà esquerra va reparèixer a la pista i, a més, anotava el 14-11 que posava tres gols per davant els seus.

Abans, el capità visitant Marc Prat havia vist la targeta vermella per una falta dura sobre Oriol Teixidor, que va picar amb l'esquena fort a terra, tot i que va poder continuar jugant. Els blanc-i-verds, tot i tenir dos gols d'avantatge en determinats moments de la primera meitat (9-11), van veure com els locals eren superiors en els instants finals abans d'anar als vestidors i, sobretot, es van trobar amb un gran Pau Guitart sota pals, qui va treure mans i cames impossibles per evitar els gols visitants.

Però tot torna. I si en la primera meitat el protagonista havia estat el porter sarrianec, en la segona ho va ser el porter visitant David Mach, que es va fer gran davant els llançaments dels jugadors entrenats per Salva Puig.

D'aquesta manera, l'avantatge de tres gols amb el qual els locals van marxar al descans es va anar escurçant de mica en mica fins a posar-se, de nou, per davant en el marcador (18-19) amb el gol de Jairo Montes, qui va ser molt important per als visitants en la segona meitat. Llavors van ser els blanc-i-verds qui es van posar tres gols per sobre i semblava que amb el 21-24 quan faltaven poc més de cinc minuts deixava el triomf lligat per als de Campos.

Però el Sarrià va anar picant pedra fins que, quan faltaven un minut i quatre segons per al final, Pere Arnau posava l'empat a 25 i l'emoció sobre la pista. De fet, el partit es va viure amb molta tensió, tant a la pista, com a la banqueta, com a la grada, però més en els instants finals.

En el següent atac, Xicu Reixach posava el 25-26 quan faltaven 42 segons per al final i Joan Portulas enviava un llançament al travesser que hagués suposat l'empat a 26. Arnau Palahí, en el contraatac, s'encarregava de senteniciar (25-27) i fer que la victòria viatgés fins a Bordils.