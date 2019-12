La falta d'encert condemna el Girona

El Garatge Plana Girona es va complicar l'accés als quarts de final de l'Europe Cup després de caure a casa contra el Follonica (0-1), un dels equips grans de l'hoquei italià i que està entrenat pel mític exjugador Enrico Mariotti.

De fet, el solitari gol del visitant Pablo Cancela als quatre minuts de joc va decantar el partit en favor del conjunt italià, que en la segona meitat, pràcticament, no va arribar a la porteria gironina. Però tot i fer un bon partit, a l'equip entrenat per Ramon Benito i Marc Comalat li va faltar tenir més sort de cara a porteria per treure un resultat més positiu.

El gol de Cancela fa que el pròxim 18 de gener, a Follonica, els gironins hagin d'anar a buscar la victòria -per dos gols si no volen anar a la pròrroga- per accedir als quarts de final de l'Europe Cup. Benito va destacar que «ens hem demostrat a nosaltres mateixos que podem contra aquest equip i anirem allà a totes».