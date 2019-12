L'Uni es desfà del Bembibre i ja pensa en el Fenerbahçe

Sense la tensió dels grans partits europeus, però amb la mateixa o més a Fontajau, l'Spar Citylift Girona ha derrotat aquesta tarda el Bembibre en un partit que les visitants no han donat mai per perdut tot i el bon inici gironí (16-5) i en el que l'ofici de Laia Palau i la intensitat de Magali Mendy en els moments més complicats o el domini de Coulibaly dins de la zona han acabat decantant la balança (62-48). Dijous, nova cita a Fontajau contra el potent Fenerbahçe turc.

Una entrada a peu canviat amb l'exquisita tècnica individual de Laia Palau, un parell de ràpids contracops de Mendy, quatre punts seguits de la sempre eficient Elonu i algun bàsquet de Coulibaly a assistència de Laia Palau. Encara no s'havien jugat 7 minuts de partit i el Bembibre, que només havia pogut tres punts (un triple de Llorente) i els de nou més de 3.000 espectadors de Fontajau, les bones afluències d'espectadors han passat de ser notícia a convertir-se en la normalitat de cada partit, han vist clar que l'Spar Citylift Girona avui volia anar per feina. L'agradable record de la victòria de dijous contra el Montpeller i l'expectació del Fenerbahçe d'aquí a cinc dies pesen molt en el subconscient de les jugadores. I més quan el partit sembla que es posa costa avall en els primers compassos.

Un Bembibre que al minut 8 de partit ha vist com ja estava 10 punts per sota, 19-9 després dels primers punts de Vasic amb la samarreta de l'Spar Citylift Girona amb un triple , en un partit on Èric Surís ja tingut clar des del principi que havia de repartir minuts. Abans del primer quart, el tècnic gironí ja havia posat deu jugadores en pista. I, per mala sort pel Bembibre, una d'aquestes rotacions a qui Surís volia donar minuts és la millor jugadora europea dels darrers anys. Una Sonja Petrovic convertida ara en Sonja Vasic que, amb 8 punts abans del descans, ha començat a mostrar pinzellades del seu talent a un Fontajau delerós per veure-la jugar.

El 33-23 del descans deixava clar que a l'Uni li havia mancat instint depredador per trencar un partit que, en el primer quart, semblava que seria un monòleg gironí. I del monòleg es va passar als dubtes a l'inici d'un tercer quart on cinc punts seguits de Victoria Llorente i un triple d'Inja Butina han posat el 36-35 al marcador. Fontajau s'anava silenciant a poc a poc.

Però, amb Laia Palau a l'equip els silencis duren menys. La base barcelonina ha tingut clar que era el seu moment i els següents atacs gironins han acabat amb cistelles d'Elonu, Mendy i Araújo sempre després de les respectives assistències de Palau. L'Uni s'ha tornat a posar 10 punts per sobre en el marcador (45-35).

Tot i la nova estrebada de l'Uni, el Bembibre s'ha continuat resistint a tirar la tovallola. Sense cap referència interior potent, els tirs de Llorente, l'holandesa Nauwelaers o Quirante han servit per matenir l'equip del Bierzo dins del partit fins gairebé al final. Un bàsquet de la jove Maria Gascon ha tornat a posar les visitants a només dos punts, però, amb Laia Palau a la banqueta, Surís no l'ha volgut torna a treure apostant que sense ela també es guanyaria. I s'ha fet. Rosó Buch, Sykes, Mendy han mantingut la calma i, sobretot han sabut buscar Coulibaly, dins la zona per acabar guanyant per 14 punts (62-48).