Raúl Garrido: «És una vergonya el que hem viscut»

El primer dels dos duels entre gironins d'aquesta temporada es va saldar ahir amb la polèmica victòria del conjunt local a causa de les decisions arbitrals. El col·legiat Pérez Muley va expulsar del terreny de joc dos jugadors olotins: primer Xumetra amb vermella directa i després Arnau Comas amb doble groga. Dos esdeveniments molt protestats pels visitants.



oriol alsina



No obstant això, l'entrenador del Llagostera, Oriol Alsina, no va voler fer declaracions sobre l'actuació arbitral i es va voler centrar en el seu equip i en el conjunt rival. Dels olotins va esmentar que «és un equip que m'ha sorprès positivament perquè ha optat per un futbol directe i això ens ha agafat desprevinguts. Encara que no clares, hem tingut ocasions i crec que el gol ha estat el premi just que mereixíem». I va afegir que «als olotins se'ls va complicar el partit amb la primera expulsió».



raúl garrido



Per l'altra part, i com a afectat, l'entrenador dels garrotxins, Raúl Garrido, sí que va fer una valoració dels col·legiats. Primer va comentar l'expulsió del jugador de l'Estartit Jordi Xumetra: «Ens han privat de poder jugar, és increïble que ens expulsin Xumetra. No puc parlar del joc». Contenint-se per no parlar del que havia succeït sobre el terreny de joc, Garrido creia que aquesta expulsió havia condemnat el joc dels seus futbolistes. «Ens han perjudicat de manera ostensible, és injust i lamentable. Això fa molt mal al futbol, ha estat escandalós. No es pot jugar amb els sentiments de tanta gent». A més va considerar que la segona expulsió i el gol, que suposadament era en fora de joc, eren accions inacceptables.