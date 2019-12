Tres gols de Casanovas donen els tres punts (3-1) al Banyoles contra el líder, Hospitalet

El Banyoles rebia ahir un dels millors equips de la categoria esportivament i econòmicament parlant: l'Hospitalet. Si això ja feia créixer els temors, a la parròquia banyolina se li va afegir la baixa de l'incombustible i capità blanc-i-blau Èric Gispert. A tot això, i per maridar-ho tot una mica més, el conjunt barceloní, que visitava el Miquel Coromina i Morató com a líder i encadenant cinc jornades consecutives puntuant, es va avançar ben d'hora quan al minut 13 Bruno va poder superar Martí Bartrina després de trobar-se una pilota que prèviament havia colpejat el pal. Tot i que als banyolins se'ls va posar el partit coll amunt, no van desistir. I aquí és quan apareix el protagonista de la nit: Adrià Casanovas. Primer al minut 21el davanter va engaltar una centrada del lateral Pol per posar l'empat al marcador. Un resultat amb el qual els futbolistes se'n van anar a la mitja part. No havia transcorregut ni un minut quan Casanovas va posar el 2-1 després de rebre una passada de Henry. Això seria tot, perquè el de Joanetes va tancar una actuació magistral marcant el tercer i definitiu gol al minut 66.