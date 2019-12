Triomf polèmic del Llagostera

Un gol de Sascha en el temps de descompte quan l'Olot jugava amb nou jugadors, per les expulsions de Xumetra i Comas, va donar la victòria al Llagostera en un derbi que va tenir tots els ingredients: igualat, molta polèmica arbitral, un final agònic i el naixement d'una nova rivalitat entre dos clubs i dos entrenadors.

643 dies, 92 setmanes o el que és el mateix, dos anys, des que es va disputar el darrer derbi gironí, casualment també, a la categoria de bronze del futbol estata. Ens hem de remuntar fins a l'11 de març del 2018, quan l'Olot va visitar el Municipal de Llagostera. Aquell dia els blaugrana van poder aconseguir endur-se els tres punts del feu llagosterenc en un duel marcat per una mala dinàmica dels dos equips. Res a veure amb l'actualitat. Tot i que els olotins van perdre a la darrera setmana, venien d'encadenar nou partits sense perdre. Similar estat d'ànim que els jugadors d'Oriol Alsina: no coneixen la desfeta al seu camp des de l'octubre. El duel prometia, tant Raúl Garrido com Oriol Alsina ho sabien. Per això van donar la premissa als seus jugadors perquè disputessin cada pilota com si fos l'última. La intensitat es podia palpar a l'ambient, cosa que no va fer disminuir el nerviosisme dels locals i els visitants. Els dos conjunts no van sortir a especular ni sorprendre, sinó que van intentar de manera reiterada allò que tan bé saben fer. Els blaugrana, arreplegats a darrere, buscaven una i altra vegada la pentinada del tità Sascha, que amb la seva altura procurava perllongar amb la seva testa la pilota per trobar la velocitat de Nahuel. A Sascha li va costar, davant tenia el jove però curtit Arnau Comas, que tot i la seva curta edat va mostrar en tot moment una maduresa atípica de jugadors tan poc longeus. Per l'altre costat, els de la Garrotxa, amb una línia defensiva de cinc defenses, volien dominar el partit a través de la combinació i triangulació de l'esfèrica.

La primera ocasió va tardar a arribar. Va ser pel costat local quan el capità blaugrana Viale va tenir una oportunitat d'or per obrir el marcador a través d'una falta que fregava la frontal de l'àrea de Vito. El seu xut se'n va anar fora per poc. Quatre minuts més tard, entre Sascha i David Garcia, van rematar una pilota centrada per Nahuel que tampoc va veure porteria. L'Olot va dir la seva a través de les botes del punta Joel Arimany. Fins aquest moment la normalitat es va apoderar del partit. No obstant això canviaria quan en un arravatament de l'àrbitre per convertir-se en protagonista va mostrar la vermella directa al visitant Xumetra per tallar un contraatac capitanejat per Nahuel. La decisió va ser molt protestada per la banqueta de Raúl Garrido.

Amb un home menys, l'Olot va reestructurar l'equip creant una saga defensiva amb quatre homes, mentre que Oriol Alsina va fer entrar Kuku per Crespo. Un sacsejament que va donar fruit ja que els blaugrana van veure com tenien les millors ocasions de gols però amb un resultat en va. Però en tot moment un Vito que disputava els primers minuts de la temporada va desbaratar les amenaces locals. El descotrol va anar guanyant protagonisme al terreny de joc, la pilota anava d'un cantó a l'altre fins que un altre cop Kuku després d'un bot neutral va plantar-se sol davant porteria per errar el xut en l'ocasió més clara del partit. La rigorosa actuació arbitral no va acabar aquí. En el minut 93 va tenir temps d'expulsar el central garrotxí Arnau Comas després de fer una falta a Sascha. Magallán va treure i, després d'una sèrie de rebots, va fer caure el cuir a les botes del mencionat Sascha perquè marqués l'únic gol a les acaballes del xoc.