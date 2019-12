El Nàpols serà el rival del Barça als vuitens de final de la Champions

El sorteig dels vuitens de final de la Lliga de Campions, celebrat aquest matí a Nyon, ha aparellat el Barça amb el Nàpols, en una eliminatòria que començarà amb el partit d'anada, el febrer, a l'estadi San Paolo. La tornada serà el març al Camp Nou.

L'equip italià va destituir Carlo Ancelotti fa pocs dies tot i el 4-0 de la última jornada amb el Genk del grup E i el segon lloc darrera del Liverpool que els hi atorgava la classificació. El debut del nou tècnic, Gennaro Gattuso, no ha estat gaire favorable ja que aquest cap de setmana el Nàpols, que té jugadors destacats com el belga Mertens o el polonès Milk, ha perdut a casa amb el Parma (1-2). Hores d'ara és vuite a la lliga amb 21 punts, a divuit dels dos capdavanters, Juventus i Inter.

Els dos equips de Madrid, que van ser segons classificats en els seus respectius grups, es trobaran amb poderosos equips de la Premier i hauran de jugar primer com a locals. El Manchester City de Pep Guardiola serà l'adversari del Reial Madrid i l'actual campió de la Champions, el Liverpool, serà l'oponent de l'Atlètic de Simeone. El València, primer de grup, ha estat un dels més afortunats amb el sorteig, ja que s'enfrontarà al debutant Atalanta, amb el segon partit a Mestalla.



Les altres quatre eliminatòries han quedat així: Borussia Dortmund-PSG, Chelsea-Bayern de Munic, Olympique de Lió-Juventus i Tottenham-Leipzig. La final de la Lliga de Campions 2019-20 serà el 30 de maig, a Istambul.