Quarta consecutiva del GEiEG Uni

Els menys propensos als elogis podran recordar que el Magec Tías és el cuer de Lliga Femenina-2, però, limitant-se a mirar la classificació, s'oblidaran que la d'ahir al matí va ser la setena victòria, quarta consecutiva, d'un Citylift GEiEG Uni a qui molts pronosticaven que tindria molts problemes per no acumular derrota rere derrota en la seva estrena a la segona categoria del bàsquet femení estatal. El 62-52 d'ahir al Lluís Bachs s'explica per la velocitat que ha agafat un equip molt jove, que no depèn de cap individualitat, i que és capaç de dominar de manera aclaparadora el rebot (52 a 31) per accelerar el ritme del seu bàsquet contra un equip que, tot i anar a la cua, té noms amb moltes hores de vol a les pistes, com Regina Gómez amb més d'una dècada i mitja d'experiència en el bàsquet professional i encara el curs passat a l'Ensino Lugo de LF-1, l'expivot del Càceres Yayza García, i fins i tot la capacitat per gastar diners en una nord-americana, Lindsey Abed.

A l'hora de la veritat, ni els punts de Gómez (18) i García (19) van servir per aguantar el ritme d'un GEiEG Uni que a la mitja part ja tenia el partit ben encarrilat (38-24) amb Joan Pau Torralba repartint els minuts -10 jugadores, la que més amb 26 minuts (Parra) i les que menys, 15 (Pairó i Coma)-, mentre que les canàries van jugar gairebé tot el partit amb el seu cinc inicial: Regina Gómez, 38 minuts als seus 37 anys. Les visitants van acostar-se després del descans, però se'ls va acabar la benzina. Al final, victòria gironina per 10 punts (62-52) amb les més joves dominant la lluita pel rebot -entre Cissé, Moya i Soler en van agafar 30- i 13 punts de la rosinca Laia Moya i 12 de la francesa Faustine Parra.