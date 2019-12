Remuntada del Girona per guanyar contra el Benicarló

El Bàsquet Girona es va emportar la victòria de la pista del cuer de LEB Plata, el Benicarló (74-78), en un partit on el conjunt entrenat per Àlex Formento va haver de capgirar els 13 punts de desavantatge que tenia a la mitja part (42-29) amb un parcial de 12-28 en el tercer període que va decantar la balança a favor dels gironins. També gràcies a la inspiració d'Antonio Hester i Gerard Sevillano, que en el tercer quart van anotar 7 i 8 punts, i van acabar amb 13 i 19, respectivament.

El cuer de la competició va posar certs problemes al líder portant la iniciativa del partit i sense deixar que els gironins anotessin amb facilitat. Els visitants, després del 0-2 inicial, van anar sempre per darrere en el marcador. De fet, els de Formento, tot i intentar jugades ràpides per sorprendre el rival, no van estar del tot fins en l'última passada, ni tampoc en certs llançaments. Només Menno Dijkstra semblava veure una mica de llum al final del túnel, acaparant molts dels punts del seu equip -10 dels 16 que van fer en el primer període, 20 al final del partit. Tot això, fins que els castellonencs van agafar l'avantatge psicològic de 10 punts en el marcador (39-29) quan faltava poc més d'un minut per arribar a la mitja part. Un avantatge que es va incrementar fins als 12 punts quan els jugadors van marxar cap al vestidor (42-29).

Després del descans els de Formento van ensenyar la seva cara més ambiciosa i amb un parcial de 0-8 es posaven a cinc punts dels locals (42-37). Tot això, fins a aconseguir igualar el duel a 49 a poc menys de tres minuts per arribar al final del tercer perióde, i els triples de Graham i Cosialls posaven els visitants per davant després de molts minuts (52-55).

A partir d'aquí, els de Fontajau van portar la iniciativa del partit i, tot i que no van aconseguir agafar un avantatge gran, tampoc van patir gaire per aconseguir el triomf. Sí que és cert que els rivals van aconseguir empatar el partit a 72 quan faltava poc per al final, però els gironins no es van espantar i van aconseguir segellar la victòria.