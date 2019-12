Jordi Ribera fa la prellista per a l'Europeu

El seleccionador espanyol d'handbol masculí, el sarrianenc Jordi Ribera, va facilitar ahir la llista de 19 jugadors per preparar el Campionat d'Europa, que es disputarà a Àustria, Noruega i Suècia del 9 al 26 de gener de 2020, i amb la novetat del lateral David Fernández (Ademar).

La llista és la formada per Gonzalo Pérez de Vargas (Barça), Rodrigo Corrales (PSG) i Sergey Hernández (Logronyo La Rioja), com a porters; Raúl Entrerríos (Barça) i Daniel Sarmiento (Saint Raphael), com a centrals; Jorge Maqueda (Pick Szeged), Álex Duixebàev (Kielce), David Fernández (Ademar), Iosu Goñi (Pays d'Aix Université), Joan Cañellas (Pick Szeged), Viran Morros (PSG), Daniel Dujhsebaev (Kielce), com a laterals; Ferran Solé (Tolosa), David Balaguer (Nantes), Ángel Fernández (Kielce) i Aitor Ariño (Barça), com a extrems; i Julen Aginagalde (Kielce), Adrià Figueras (Fraikin Granollers) i Gedeó Guardiola (Rhein-Neckar), com a pivots. Ribera n'ha de descartar dos per quedar-se amb els 17 elegits i el primer d'ells es comunicarà després del primer stage a la localitat càntabra de Torrelavega el 26 i el 30 de desembre. Posteriorment, després d'un descans per Nadal, el campió d'Europa retornarà a la feina el 2 de gener.